Звезды 40+, которые не делали пластику: как им удается выглядеть так молодо?

Моника Беллуччи принимает возрастные изменения своего тела и отказывается от какого бы то ни было хирургического вмешательства. В одном из интервью актриса говорила: «Многие боятся потерять красоту с возрастом, но я стараюсь не волноваться об этих вещах. Я больше боюсь смерти, потому что у меня двое детей, и я хочу видеть, как они растут. Вы все равно ничего не можете сделать с тем, что становитесь старше, поэтому лучше смириться с этим». Что ж, такую мудрую позицию кинозвезды можно только поддержать!

Джулианна Мур , 57 лет В свои 57 лет Джулианна Мур выглядит просто великолепно. Несмотря на то, что на ее лице заметны все естественные признаки старения, овал лица не нарушен. Это результат хорошей наследственности, здорового образа жизни и ухода за собой. Сама актриса не раз высказывалась против пластической хирургии, отмечая, что из-за злоупотребления ею многие люди просто перестают быть похожими на себя.

Британская актриса известна как сторонница естественной красоты, инъекции и пластические операции она обходит стороной. Кейт никогда не ставила свою внешность на первое место и всегда говорила, что думает «о своих детях, а не о кубиках пресса». Кроме того, для нее очень важно сохранить подвижность мимики, а не быть похожей на куклу.

Несмотря на то, что в СМИ периодически попадают слухи о том, что Сальма Хайек прибегает к помощи хиругов в погоне за молодостью, сама актриса отрицает это. Сальма призывает обращать большее внимание на естественную красоту, которую нужно раскрыть с помощью макияжа, прически и одежды, а не перекраивать в кабинете врача. Кстати, к старению Сальма относится довольно спокойно благодаря примеру своей бабушки, которая знала, как выглядеть блестяще в любом возрасте.

Холли Берри, 51 год В 51 год Холли Берри выглядит моложе многих своих ровесниц. И это заслуга не пластических хирургов, а самой актрисы. Правильное питание, занятия спортом и грамотно подобранные косметологические процедуры — вот ее секрет молодости!

Джулия Робертс , 50 лет Джулию Робертс не раз признавали самой красивой женщиной мира по версии журнала People. И это вполне заслуженно! Джулия, которой в прошлом году исполнилось 50 лет, просто сияет изнутри, этого ей удается добиться без помощи пластики. «Твое лицо должно рассказывать о тебе, а не о твоих походах к доктору», — уверена актриса.

Кейт Бланшетт , 49 лет Еще одна противница пластики — Кейт Бланшетт. Известна история о том, как муж актрисы пригрозил ей разводом, если она ляжет под нож пластического хирурга. Впрочем, Кейт никогда и не поддерживала такой способ сохранения красоты. Ее выбор — регулярные тренировки, сбалансированное питание и натуральная косметика для ухода за кожей и волосами.

Мерил Стрип , 68 лет Легенда кино резко отрицательно относится к пластической хирургии и с иронией — к коллегам, пытающимся удержать ускользающую молодость. Актриса вообще скептична по отношению к своей внешности, но научилась принимать и любить себя такой, какая она есть.

Шэрон Стоун , 60 лет Шэрон Стоун утверждает, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, однако признает, что пользовалась малоинвазивными методами омоложения. Тщательный уход за кожей, здоровый образ жизни и спорт позволяют известной актрисе выглядеть неизменно свежо и молодо.

Узнайте больше о секретах красоты знаменитостей:

Как звезды приводят себя в форму

Звезды 40+, которые выглядят лучше, чем в молодости

Самые стильные знаменитости 50+