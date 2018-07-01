Просто выспалась: Хейли Болдуин и больше пластики, чем вы могли бы предположить

Комментирует главный врач-косметолог салона «Артсис» Наталия Мозолевская: «Сравнивая ранние фотографии Хейли с более поздними, на первый взгляд кажется, что изменения незначительные, и легко „маскируются“ под профессионально выполненным макияжем. И все же они есть!

Нос и глаза однозначно были скорректированы пластическими хирургами. На более ранних фото верхнее веко нависает над глазом, делая его меньше, и это видно даже невооруженным взглядом. На поздних фото ситуация уже иная — после блефаропластики верхнего века взгляд стал открытым и „легким“. Нос юной Хелли выглядит в целом пропорциональным, но после ринопластики он стал чуть уже и короче в области кончика, приобретя большую элегантность и гармонию.

Изменилась и средняя треть лица, скулы стали более выражены. Каким образом проводилась коррекция не могу точно утверждать. В нашей стране чаще вводят в область скуловой дуги биодеградируемые импланты — филлеры на основе гиалуроновой кислоты, либо гидроксиапатита кальция. И эту процедуру выполняют врачи-косметологи. В Америке очень часто за коррекцией скуловой области обращаются к пластическим хирургам, которые ставят постоянные импланты, фиксируя их прямо к скуловой кости. Могу предположить, что Хейли именно так и поступила, так как у нее достаточно сильно изменился объем в области щек. Полагаю, что также были удалены комки Биша.

Что касается косметологических процедур, Хелли корректирует объем и рельеф красной каймы губ, а также регулярно делает инъекции ботулотоксина, о чем свидетельствует ее идеально гладкий лоб, и изменившееся положение бровей, горизонтальное направление поменялось на восходящее. Так изменить форму только за счет макияжа невозможно.

У Хелли красивая, ухоженная, здоровая кожа, и для того, чтобы сохранить ее молодость и красоту можно порекомендовать проводить биоревитализацию курсами для увлажнения, плазмотерапию (PRP — терапию) для сохранения молодости, а для сияния — химические пилинги».

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Комментирует врач-дерматовенеролог, косметолог, эксперт «Скин Технолоджи» Елена Силиванова: «По изменениям во внешности Хейли видно, что была проведена хирургическая пластика носа, возможно, блефаропластика или хирургический лифтинг лба, ботулинотерапия межбровья и лба. Но это не все помимо этого модель не смотря на свой юный возраст уже прибегала к удалению комков Биша и формированию скул, углов нижней челюсти и губ филлерами». Комментирует стилист «Скин Технолоджи» Анна: «Глядя на ранние фото звезды, делаем вывод, что профессиональной косметикой Хейли изначально не пользовалась, только обычный „школьный“ состав: бесцветный блеск для губ, тушь для ресниц, карандаш для глаз и румяна. Но не хватало правильного контура бровей. Свои волосы от природы у Хейли тонкие и темно каштановые. Видимо, глядя на модных подруг и тренды сезонов модель захотела выйти из статуса серой мышки и превратиться в диву: повзрослеть и доказать, что она достойная дочь своих родителей. Сделать первый шаг было просто: обесцвеченные прядями волосы сначала не приобрели правильный цвет. Стилист не справился и получился неприятный, чуть рыжеватый оттенок. Исправить ситуацию и осветлить волосы заново девушка пыталась через мелирование, от чего частично на краевой линии волосы поломались. И это очевидно. Позже ситуация чуть выровнялась, но в погоне за чистым блондом пришлось использовать накладки на теменную зону, о чем говорит слишком ровный цвет и чрезмерно толстый срез каре».