7 плохих привычек по уходу за кожей

Когда речь идет о красоте, женщины стараются сделать все возможное для того, чтобы сохранить отличное состояние кожи. Очищение, тонизирование, увлажнение, маски, скрабы — в ход идут любые средства. Но результаты ухода могли бы быть еще лучше, если бы девушки обращали внимание на привычки, которые ухудшают состояние кожи и сводят к минимуму все усилия.

Не менять вовремя губки для умывания

Губки, мочалки, щеточки для умывания, а также полотенца копят в себе плесень, грибки и бактерии, которые приводят к воспалениям на коже. После каждого умывания нужно полностью их высушивать, а также регулярно менять. Если вы используете для умывания и снятия макияжа маленькие полотенца, стирайте их после каждого использования. В противном случае могут появиться воспаления, сухие или раздраженные участки.

Не принимать душ после тренировки

Даже если вы торопитесь после тренировки на работу или домой, следует найти 10 минут на то, чтобы незамедлительно принять душ. Пот — отличная среда для развития бактерий, поэтому важно смыть с себя все следы пребывания в спортзале как можно быстрее. Если вы занимаетесь спортом после работы, то, скорее всего, у вас на лице есть макияж. Смешавшись с потом, он создает на лице маску, которая приводит к закупорке пор, появлению воспалений и раздражения. Поэтому перед тренировкой желательно макияж смывать.

Кожа тела тоже страдает, если вовремя не искупаться. Особенно это касается тех частей, которые контактируют с тренажерами или трутся о спортивный костюм. Некоторые дерматологи рекомендуют после спортзала использовать антибактериальный гель для душа. В обычные дни это избыточно и достаточно обычных средств для душа.

Не увлажнять жирную кожу

Обладательницы жирной кожи часто совершают ошибку, стараясь «засушить» свою кожу. В ход идут матирующие средства, лосьоны со спиртом и т. д. Но если не увлажнять жирную кожу, в конечном итоге это приведет к обратному результату — сальные железы будут работать сильнее и начнет образовываться больше жира для того, чтобы поддерживать необходимый уровень влаги. Используйте легкие увлажняющие гели, средства с фруктовыми кислотами и избегайте спиртовых лосьонов.

Принимать душ утром

После активного дня на лице скапливаются омертвевшие клетки, бактерии, пыль, пот и т. д. Многие женщины так устают к вечеру, что откладывают принятие душа на следующее утро. Но у этой привычки больше минусов, чем плюсов. Конечно, утренний душ бодрит и является приятным началом дня. Но за ночь поры забиваются, может появиться воспаление, акне. Поэтому дерматологи рекомендуют водные процедуры проводить вечером перед сном.

Не мыть кисти для макияжа

Так же как и губки для умывания, кисти для макияжа копят в себе бактерии, которые потом переносятся на лицо и в баночки с пудрой и румянами. Поэтому кистям следует еженедельно устраивать банный день. Можно использовать для этого обычный шампунь или специальные антибактериальные средства. Не забудьте тщательно высушить кисточки, чтобы избежать размножения микробов.

Не смывать макияж перед сном

Даже если у вас был сложный день на работе, а потом пришлось ходить с тяжелыми сумками по магазинам и готовить ужин для всей семьи, находите время на качественное очищение лица. Макияж, пот, мертвые клетки, грязь, осевшая на лице за день, создают на коже плотную маску, которая не пропускает воздух и закупоривает поры. Если не умыться и не нанести уходовые средства перед сном, утром кожа будет серого цвета, помятая, усталая и восстановить ее будет довольно сложно. А в долгосрочной перспективе такая привычка может привести к образованию ранних морщин.

Избегать солнца

Об этот вопрос сломали копья многие дерматологи, косметологи и онкологи. И к общему знаменателю так и не пришли. Дело в том, что чрезмерное пребывание на солнце может старить, но большинство солнцезащитных средств вредит организму чуть ли не больше, чем УФ-излучение. Лучшим вариантом будет широкая шляпа в полуденный зной и использование натуральных масел (кокосовое, морковное, малиновой косточки) в периоды до 12.00 и после 16.00. Солнечные лучи необходимы для выработки жизненно важного витамина Д. Он помогает клеткам быстрее восстанавливаться, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, защищает кожу от преждевременного старения.