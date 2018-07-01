Косметичка: 8 любимых средств Янины Мелеховой

Актриса театра и кино Янина Мелехова (@yanina_melekhova) рассказала, как очищает лицо, чем заменяет традиционные маски и за что любит тушь Сlinique.

Средство для умывания, тоник и сыворотки Сhristina из серии Comodex.

Я очищаю лицо с помощью средств израильского бренда Сhristina. Ее нет в свободном доступе в магазинах — можно приобрети только у косметологов. У меня в ванной «живут»: средство для умывания, тоник и сыворотка из серии Comodex. Линейка на основе фруктовых кислот была разработана для ухода за жирной и комбинированной кожей, склонной к высыпаниям. В составе найдете биотин, гликолевую кислоту, экстракты лекарственных растений и зеленого чая, вытяжку из цветов арники и еще массу других полезных компонентов. Кремы я не люблю из-за ощущения липкости — заменяю их сыворотками.

Вместо профессиональных масок использую обычную порошковую глину — можно купить в любой аптеке. Она регулирует деятельность сальных желез, помогает бороться с мелкими высыпаниями и воспалениями.

Двухфазное средство для снятия макияжа Biocontura FP-28 Eyes&Make-Up Remover, Egia

Процесс снятия макияжа — целый ритуал для меня (особенно, после театрального грима). Обожаю двухфазную жидкость от Egia — прекрасно удаляет даже водостойкую косметику и обладает легким тонизирующим действием. Подходит для чувствительной кожи и очень бережно очищает нежную периорбитальную область — никакого пощипывания, раздражения и других неприятных ощущений. Главный действующий ингредиент в составе — васильковая вода, снимающая отечность. Дополнительные компоненты: пантенол, экстракт бисаболола.

Балансирующая сыворотка для проблемной кожи Biopura Bac-Controle Essence, Egia

Это средство хорошо решает задачу тусклости кожи и неровного рельефа. Прозрачная сыворотка без резкого запаха и цвета быстро впитывается и слегка щиплет сразу после нанесения. Неприятные ощущения проходят через несколько секунд и, поверьте, они стоят того, чтобы потерпеть. Сыворотка действительно работает — не только устраняет высыпания, но и увлажняет кожу. Она нормализует деятельность сальных желез, стимулируя местный иммунитет кожи.

Тонирующий бальзам для волос Easy С-Gloss, Lisap

Я не крашу волосы. Красивый оттенок придаю с помощью бальзама. Если хочу сделать пряди более блестящими, оставляю на 5-7 минут. Когда иду на мероприятие или съемку, которые обязывают к более глубокому цвету, держу 20-30 минут. Он хорошо тонирует и ухаживает за волосами — после его использования блеск просто невероятный. Он выпускается в двенадцати оттенках и выдерживает до 10 «банно-ванных» процедур для волос.

База под макияж Sos Primer, Clarins

Неплотное тонирующее средство с еле заметным шиммером. Выпускается даже в зеленом оттенке — хорошо справляется с покраснениями. После нанесения на кожу цвет подстраивается под фототип, выравнивания тон. Светоотражающие частицы не крупные — можно использовать для дневного макияжа. У меня пористая кожа, поэтому всегда пользуюсь базой. Эта для меня — идеальна.

Тушь для ресниц High Impact Сurling Mascara, Сlinique

Любимая тушь, формирующая красивый изгиб и идеально разделяющая каждую ресничку. Она влагостойкая (не водостойкая, а именно влагостойкая) — переживет и занятия в тренажерном зале, и заплыв в бассейне. Для артиста вообще беспроигрышный вариант. Почему? Потому что надо много плакать на сцене и на съемках (смеется). Не осыпается, хорошо удлинняет, не склеивает — что еще нужно? В повседневной жизни люблю использовать коричневую, а на мероприятиях черную.

Губная помада Baby Lips, Maybellin

Зимой я не практически не пользуюсь помадами — в косметичке есть только Carmex. Зато весной и летом обожаю пигмент на губах. Для меня нет помады лучше, чем Baby Lips. Обожаю за натуральный оттенок и ненавязчивый блеск. При этом помада не жирная — для меня это важно (когдато именно из-за жирности перестала пользоваться блесками для губ).

Корректор Make Up Forever

Средство, проверенное годами. Корректор в виде пудры с двумя оттенками — универсален. Помогает перераспределить тень на лице, визуально корректируя форму, подчеркнуть скулы, сгладить переход от лица к шее. Легко растушевывается, не дает рыжего подтона и долго держится, помогая создать естественный макияж.