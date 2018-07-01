«Красивая была, стала хуже»: Виктория Романец до пластики нравилась фанатам больше

Уверенная в себе Виктория Романец не скрывает, что подвергала свою внешность многочисленным операциям, чтобы достичь совершенства. Опубликовав давний снимок, на котором предстала ещё с натуральной красотой, девушка ответила всем злопыхателям, осуждающим её.

Ни для кого не секрет, что такой, какой является сейчас Виктория, она стала благодаря работе хороших пластических хирургов, чего и сама не скрывает и даже с гордостью демонстрирует себя до всех преображений. Но и без пластики она считает себя красоткой, поэтому без стеснения показала, как выглядела в двадцать лет. «Многие комментаторы часто позволяют себе некорректно высказываться по поводу моей внешности ДО И ПОСЛЕ. А судьи кто?», — написала она.

По словам популярной красавицы, ей все равно, что пишут про нее, но её поражает, что многие оскорбляющие её внешность дамы прячутся под аватарками животных или вообще предпочитают скрывать свои странички в Инстаграме, сама девушка, в отличие от них, будучи обладательницей естественной красоты, никогда не стыдилась своих недостатков и не скрывала их. «Не имея губ, переделанного носа, скул, ресниц, бровей, Я ВЫГЛЯДЕЛА ИМЕННО ТАК КАК НА ЭТОМ ФОТО» Конечно, под фото начало появляться много комментариев приверженцев натуральности, которые без сомнений заявили, что раньше Вика была привлекательнее, а сейчас не отличается от общей массы подгоняющих себя под идеалы женщин. Но большая часть всё же согласилась с тем, что Романец не напрасно избавилась от изъянов и при этом не выглядит как кукла. «Красивая была, стала хуже..» «Хуже точно не стала, но и была ничего!» «Сейчас выглядит отлично! Почему бы не поменять в себе, что не нравится? Вопрос в деньгах!» «Дамы, а вы бы не сделали, будь у вас деньги?» «Молодец! Не скрывает этого! А то многие молчат, когда там все видно невооруженным глазом!»

Судьбу Виктории повторяет и её младшая сестра, которая уже в свои 18 лет прибегает к инъкекционной косметологии. Публика ругает экс-участницу «Дома-2» за то, что подала дурной пример девочке и так рано отпустила её на уколы красоты.