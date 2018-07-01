Радулов: когда был на трибуне, мурашки бежали по коже. До сих пор отойти не могу

Известный российский хоккеист Александр Радулов поделился впечатлениями от победы сборной России над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018. Встреча проходила в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась победой россиян в серии пенальти (1:1, по пенальти — 4:3).

«Когда был на трибуне, мурашки бежали по коже. До сих пор отойти не получается. Была приятная атмосфера, болельщики гнали команду вперёд. Было тяжело, но молодцы, что победили. Это история. Сейчас главное — отдохнуть, а в четвертьфинале будем опять болеть»