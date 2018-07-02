Макияж как у Селены Гомес: 3 супер-хака

Смешать тональную основу с увлажняющим кремом, всегда пользоваться блеском для губ или красить ресницы в два слоя — в чем секрет макияжа певицы?

Селена нечасто радует поклонников сменой имиджа (о последнем бьюти-преображении певицы можно прочитать здесь). В макияже она достаточно консервативна и чаще всего делает акцент на яркие губы и сияющую кожу. В чем секрет естественных и совершенных образов Селены?

Бьютихак №1 — смешать тональную основу с увлажняющим кремом

Визажист певицы Ханг Ванго всегда пользуется этим приемом — покрытие получается тонким и естественным.

Бьютихак №2 — не перегружать образ в повседневном макияже

Селена признается, что не всегда наносит помаду или блеск для губ каждый день. Она ограничивается легким увлажняющим бальзамом (лучшие средства можно найти в нашей подборке)

Бьютихак №3 — экономьте время на макияж

Певица редко пользуется тушью и любит наращивать ресницы, чтобы сэкономить время на макияж во время сольных туров (еще 9 удачных примеров можно найти здесь)