Популярные процедуры, о вреде которых умалчивают

Каждая женщина мечтает оставаться красивой в любом возрасте. Салоны и бьюти-центры предлагают многочисленные способы продления молодости, и мы обращаемся к ним, потому что верим в их эффективность. Но косметологи далеко не всегда рассказывают всю правду о популярных процедурах, а ведь многие из них несут серьезную угрозу здоровью.

Подробнее о том, какие опасности подстерегают нас в погоне за вечной молодостью, рассказывает beauty-coach, международный тренер по фейсбилдингу, специалист по естественному омоложению Юлия Сайфуллина.

Ботокс

накапливание яда. Чтобы ботулизм привел к смерти, достаточно всего 0,1 мкг токсина. В ботоксе его концентрация значительно ниже летальной, но он может накапливаться в организме. Чем чаще ты прибегаешь к «уколам красоты», тем выше риск стать жертвой отравления токсином;

спазм мышц — лицо, часть которого буквально парализована действием ботулотоксина, — не самое эстетичное зрелище. Но у ситуации есть и более неприятные последствия. Мышцы, которые избежали действия препарата, должны компенсировать работу своих обездвиженных «товарищей». Они напрягаются сильнее, что в итоге приводит к заметной асимметрии между различными зонами лица;

ранее старение — на первый взгляд, звучит парадоксально, ведь ботокс используют как раз для омоложения. Однако из-за постоянной обездвиженности в мышцах нарушается кровообращение, они плохо снабжаются кислородом, становятся дряблыми и вялыми. А скопление межклеточной жидкости и шлаков приводит к быстрому провисанию контуров лица. Под коммерческим названием «Ботокс» скрывается ботулин — токсин ботулизма, который оказывает мощное воздействие на нервную систему. Популярным он стал благодаря своему яркому антивозрастному эффекту — после такого «укола красоты» исчезают и мелкие мимические, и глубокие морщины, кожа подтягивается и становится более упругой. Однако достигается это далеко не здоровым путем. Ботокс действует на нервные окончания мышц, благодаря чему те теряют способность сокращаться и расслабляются. Как следствие — гладкое и помолодевшее, но совершенно неподвижное лицо-маска. К тому же повторять уколы ботокса нужно не реже 2 раз в год. Максимальный срок действия препарата — 9 месяцев, после чего на обработанных им участках восстанавливается нервная деятельность и морщинки быстро возвращаются. Чем же опасен ботокс? В первую очередь своими побочными эффектами:

Гиалуроновая кислота

Гиалурон широко используют для борьбы с глубокими морщинами и складками, а также для коррекции овала лица. Он применяется в виде геля — именно его закачивают в губы и скулы для придания им объема и выразительности. Гиалурон прекрасно связывает воду, благодаря чему делает кожу упругой и хорошо увлажняет ее. К тому же он не отторгается организмом, поэтому на него никогда не бывает аллергии. Однако и это чудо-средство может привести к осложнениям и неприятным последствиям: например, к частичной или полной потере чувствительности, некрозу тканей, фиброзу кожи. Если гель накопит слишком много воды, он может сместиться под действием силы тяжести, что приведет к сильной асимметрии лица.

Термолифтинг

Эта процедура используется при первых признаках увядания и старения кожи. Она основана на воздействии радиочастотного излучения на подкожный слой. При высоких температурах в тканях происходит денатурация коллагеновых волокон, отвечающих за упругость кожи. В ответ на потерю белка организм начинает активно его вырабатывать, что и приводит к быстрому омоложению.

необходимо, чтобы термолифтинг проводил специалист высокой квалификации, иначе возможны серьезные ожоги;

организм может ответить на процедуру слишком интенсивной выработкой коллагена, что чревато фиброзом (рубцеванием) кожи;

неизвестно, насколько глубоко проникает излучение, — оно может затронуть не только подкожные ткани, но и мозг, и предсказать последствия этого процесса невозможно. Процедура имеет несколько негативных последствий:

Прошивка

Чтобы сделать красивые скулы и скорректировать овал лица, косметологи предлагают вводить под кожу очень тонкие нити. В местах их введения ткани начинают активно вырабатывать коллаген, что позволяет быстро подтянуть контуры и устранить провисания кожи.

велик риск появления рубцовой ткани и утолщений кожи;

ткани теряют эластичность и быстро грубеют;

в подкожном слое нарушаются обменные процессы, что приводит к образованию отеков и преждевременному увяданию. Прошивка нитями опасна сразу по нескольким причинам:

Насколько высокую цену вы готовы заплатить за красоту? Стоит ли она того, чтобы рисковать здоровьем, а может, и жизнью? Берегите себя и выбирайте только безопасные омолаживающие процедуры!