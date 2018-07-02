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48-летняя Дженнифер Лопес показала упругий пресс по дороге на тренировку
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48-летняя Дженнифер Лопес показала упругий пресс по дороге на тренировку 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Дженнифер Лопес Вчера днем Дженнифер Лопес была замечена на улицах Нью-Йорка — певица направлялась на тренировку. Звезда выбрала для своего неформального выхода обтягивающие легинсы пудрового оттенка от Niyama Sol, которые подчеркнули ее соблазнительные бедра, короткий спортивный белый топ, ветровку и кроссовки. Фанаты, увидевшие свежие фото Джей Ло в сети, восхитились прекрасной физической формой знаменитости и особенно отметили ее плоский живот. Певица в этот день собрала волосы в гладкий пучок. Высокие скулы Лопес слегка подчеркнула бронзером, а на губы нанесла блеск розового оттенка.
Дженнифер Лопес
Кстати, Лопес в последнее время занимается фитнесом с особым рвением. Возможно, все дело в том, что Дженнифер готовится к свадьбе с возлюбленным Алексом Родригесом, которая, если верить инсайдерам, может состояться уже скоро. В одном из недавних интервью Лопес призналась, что не давит на своего жениха, отметив, что у них здоровые отношения, и они прекрасно друг друга понимают.
Looking out and thinking how lucky I am…oh and yes these @niyamasol leggings are becoming a staple to my #athleisurestyle #whentheleggingsmakethebootylookgood #vacciones #vacayvibes A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jun 19, 2018 at 11:11pm PDT
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