Ещё
6 признаков, что девушка растолстеет после свадьбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

6 признаков, что девушка растолстеет после свадьбы 

Anews 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Любовь зла"
Недавно проведенное исследование выявило, в каких регионах живут самые стройные и самые упитанные невесты. Дюймовочек больше всего в Башкирии. Здесь самый распространенный размер свадебного платья — 42-44. А вот в Сибири преобладают девушки в теле. В этом регионе зафиксировали наибольший спрос на размер 50+, выяснил сервис Avito, анализируя частные объявления о свадебных платьях.
Вдохновившись необычным исследованием, Anews решил выяснить — по каким ключевым признакам российские мужчины пытаются заранее понять, что фигура девушки сильно изменится после свадьбы не в лучшую сторону.
Приведенные в тексте доводы основаны на историях мужчин из Сети. Некоторые из них подкреплены научными обоснованиями.

Пухленька справа — это я

Рано или поздно все пары решаются показать друг другу альбом со своими детскими или подростковыми фотографиями. Когда это случится, стоит быть начеку — не расплываться в глупой улыбке от умиления, а внимательно рассмотреть снимки девушки.
Увидели на школьных фото хрупкую стройную девочку — выдыхаем спокойно. За партой красуется пухлая школьница — дело принимает интересный оборот.
Кадр из киножурнала «Ералаш»
В чем дело? В подростковом возрасте девушка была пышкой, а потом взялась за себя и похудела. С одной стороны, это хорошо. С другой — не очень. Если фигура пришла в порядок не сама собой в процессе взросления, а стала результатом регулярных физнагрузок и выстраивания правильного питания, есть опасность, что после свадьбы девушка снова растолстеет.
Не исключено, что после свадьбы рацион женщины будет меняться в угоду супруга. Проще говоря, замужние дамы могут волей-неволей начять питаться «по-мужски». То есть — калорийной и не слишком здоровой пищей. Для девушки со склонностью к полноте такой поворот критичен. Забросив привычный режим питания, она рискует быстро набрать лишние килограммы и распрощается со стройной фигурой.

Бабушка так делала!

Девушка пригласила в гости к родителям? Ни в коем случае не отказываться! Это идеальный шанс понять, что на самом деле любит поесть избранница, к чему ее приучили родственники.
В чем дело? Пищевые привычки закладываются в раннем детстве. Если в семье всегда было принято питаться жирной, сладкой, высококалорийной пищей — привычка плавно перетечет во взрослую жизнь ребенка. Временами она может подавляться (диеты, режим питания, спорт), но окончательно не уйдет и в один прекрасный момент снова всплывет и станет причиной набора веса.

Покажите вашу маму

Есть мнение, что достаточно взглянуть на маму девушки, чтобы понять, какой она будет лет этак через 25. И хотя в правдивости конкретно этого убеждения можно усомниться, рассмотреть мать избранницы внимательно все же стоит. Правда, не вживую, а на старых фотографиях.
anews
В чем дело? Если во время беременности женщина была полная, высока вероятность, что и у ее ребенка будут проблемы с весом.
«Если до или во время беременности женщина набирает излишний вес, это повышает риск того, что и будущий ребенок будет склонен к ожирению. У полных женщин сам состав грудного молока стимулирует быстрый рост и набор веса у младенцев», - объясняет заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Пырьева.
Это происходит из-за того, что в грудном молоке полных женщин содержится большое количество гормонально активных белков. А если младенец ускоренно набирает вес в первый год жизни, в будущем это увеличит риск ожирения на 23%.

Давай сделаем это молча

Вы знакомы уже пару месяцев и собираетесь поужинать с девушкой дома. Предположим, обычно ваша вечерняя трапеза проходит в лучших традициях конфетно-букетного периода: при свечах, за бокалом вина и непринужденным разговором. Эксперимента ради отступите от традиций и предложите девушке поесть в более непринужденной обстановке — за просмотром телевизора. Не шоу на Первом канале, конечно, а какого-нибудь романтического фильма. Предложите и проследите за реакцией.
Девушка отказалась или согласилась из вежливости, сказав, что она, в общем, не любит есть перед телевизором — хороший знак. Радостно согласилась, схватила тарелку и побежала на диван — тревожный звоночек.
В чем дело? Ученые не первый год говорят, что привычка есть перед телевизором значительно увеличивает шансы набрать лишние килограммы. Поглощая пищу перед экраном, человек настолько увлекается, что не замечает, как наедается и в итоге съедает гораздо больше, чем нужно.
Поэтому если девушка привыкла есть перед телевизором, она сама себя обрекает на набор веса. Рано или поздно это обязательно произойдет. Скорее всего — уже после свадьбы, когда романтический период отношений закончится и пару проглотит семейная рутина.

В этом месяце мне такое нельзя!

Вот вы идете с девушкой в кафе, а она ничего не заказывает. Разве что воду и зеленый салат с огурцами. В первую секунду можно порадоваться, ведь она следит за собой, не ест лишнего и вообще, овощи — это полезно. Не торопитесь. Мысленно похвалить избранницу за сдержанность в рационе можно, но лучше уточнить, как у нее вообще обстоят дела с питанием.
anews
В чем дело? Если человек то и дело сидит на жестких диетах, а в перерывах между ними устраивает холодильнику судные ночи — это беда. Привычка чередовать диеты с расслабленным поеданием всего на свете чревата ускоренным набором веса.
К такому выводу пришли израильские ученые из Института Вейцмана. Исследователи провели эксперимент на мышах: сначала кормили их тяжелой пищей с высоким содержанием жиров, а потом сажали на легкую диету. После «разгрузочного» периода мыши сбрасывали набранные килограммы. Далее ученые повторяли цикл. В ходе наблюдений специалисты заметили, что с каждым циклом в периоды поедания калорийной пищи скорость набора веса животных увеличивалась.

Мне с ними спокойнее

Ну и напоследок не слишком джентельменский поступок, но оно того стоит. Если девушка позвала к себе домой и вы оказались в ее ванной комнате рядом со шкафчиком с лекарствами, приоткройте его и пробегитесь глазами по препаратам. Увидели среди пузырьков антидепрессанты — стоит деликатно поинтересоваться, зачем она их пьет и как давно.
В чем дело? При длительном приеме антидепрессантов (в течение двух лет) риск развития ожирения повышается на 29%. После трех лет приема препаратов риск набора веса возрастает до 46%. Об этом свидетельствуютисследования группы медиков Королевского колледжа Лондона.
Anews: последние новости
Популярные салфетки для снятия макияжа оказались опасными для здоровья Лучший энергетик: полезные продукты, которые бодрят лучше кофе Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом12
Неожиданный эффект перевернутых бикини4
Невеста Данилы Козловского позирует топлес6
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
«Она растолстела, смотреть было противно»28
Новости партнеров
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение