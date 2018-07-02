6 признаков, что девушка растолстеет после свадьбы

Недавно проведенное исследование выявило, в каких регионах живут самые стройные и самые упитанные невесты. Дюймовочек больше всего в Башкирии. Здесь самый распространенный размер свадебного платья — 42-44. А вот в Сибири преобладают девушки в теле. В этом регионе зафиксировали наибольший спрос на размер 50+, выяснил сервис Avito, анализируя частные объявления о свадебных платьях.

Вдохновившись необычным исследованием, Anews решил выяснить — по каким ключевым признакам российские мужчины пытаются заранее понять, что фигура девушки сильно изменится после свадьбы не в лучшую сторону.

Приведенные в тексте доводы основаны на историях мужчин из Сети. Некоторые из них подкреплены научными обоснованиями.

Пухленька справа — это я

Рано или поздно все пары решаются показать друг другу альбом со своими детскими или подростковыми фотографиями. Когда это случится, стоит быть начеку — не расплываться в глупой улыбке от умиления, а внимательно рассмотреть снимки девушки.

Увидели на школьных фото хрупкую стройную девочку — выдыхаем спокойно. За партой красуется пухлая школьница — дело принимает интересный оборот.

Кадр из киножурнала «Ералаш»

В чем дело? В подростковом возрасте девушка была пышкой, а потом взялась за себя и похудела. С одной стороны, это хорошо. С другой — не очень. Если фигура пришла в порядок не сама собой в процессе взросления, а стала результатом регулярных физнагрузок и выстраивания правильного питания, есть опасность, что после свадьбы девушка снова растолстеет.

Не исключено, что после свадьбы рацион женщины будет меняться в угоду супруга. Проще говоря, замужние дамы могут волей-неволей начять питаться «по-мужски». То есть — калорийной и не слишком здоровой пищей. Для девушки со склонностью к полноте такой поворот критичен. Забросив привычный режим питания, она рискует быстро набрать лишние килограммы и распрощается со стройной фигурой.

Бабушка так делала!

Девушка пригласила в гости к родителям? Ни в коем случае не отказываться! Это идеальный шанс понять, что на самом деле любит поесть избранница, к чему ее приучили родственники.

В чем дело? Пищевые привычки закладываются в раннем детстве. Если в семье всегда было принято питаться жирной, сладкой, высококалорийной пищей — привычка плавно перетечет во взрослую жизнь ребенка. Временами она может подавляться (диеты, режим питания, спорт), но окончательно не уйдет и в один прекрасный момент снова всплывет и станет причиной набора веса.

Покажите вашу маму

Есть мнение, что достаточно взглянуть на маму девушки, чтобы понять, какой она будет лет этак через 25. И хотя в правдивости конкретно этого убеждения можно усомниться, рассмотреть мать избранницы внимательно все же стоит. Правда, не вживую, а на старых фотографиях.

anews

В чем дело? Если во время беременности женщина была полная, высока вероятность, что и у ее ребенка будут проблемы с весом.

«Если до или во время беременности женщина набирает излишний вес, это повышает риск того, что и будущий ребенок будет склонен к ожирению. У полных женщин сам состав грудного молока стимулирует быстрый рост и набор веса у младенцев», - объясняет заведующая лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Екатерина Пырьева.

Это происходит из-за того, что в грудном молоке полных женщин содержится большое количество гормонально активных белков. А если младенец ускоренно набирает вес в первый год жизни, в будущем это увеличит риск ожирения на 23%.

Давай сделаем это молча

Вы знакомы уже пару месяцев и собираетесь поужинать с девушкой дома. Предположим, обычно ваша вечерняя трапеза проходит в лучших традициях конфетно-букетного периода: при свечах, за бокалом вина и непринужденным разговором. Эксперимента ради отступите от традиций и предложите девушке поесть в более непринужденной обстановке — за просмотром телевизора. Не шоу на Первом канале, конечно, а какого-нибудь романтического фильма. Предложите и проследите за реакцией.

Девушка отказалась или согласилась из вежливости, сказав, что она, в общем, не любит есть перед телевизором — хороший знак. Радостно согласилась, схватила тарелку и побежала на диван — тревожный звоночек.

В чем дело? Ученые не первый год говорят, что привычка есть перед телевизором значительно увеличивает шансы набрать лишние килограммы. Поглощая пищу перед экраном, человек настолько увлекается, что не замечает, как наедается и в итоге съедает гораздо больше, чем нужно.

Поэтому если девушка привыкла есть перед телевизором, она сама себя обрекает на набор веса. Рано или поздно это обязательно произойдет. Скорее всего — уже после свадьбы, когда романтический период отношений закончится и пару проглотит семейная рутина.

В этом месяце мне такое нельзя!

Вот вы идете с девушкой в кафе, а она ничего не заказывает. Разве что воду и зеленый салат с огурцами. В первую секунду можно порадоваться, ведь она следит за собой, не ест лишнего и вообще, овощи — это полезно. Не торопитесь. Мысленно похвалить избранницу за сдержанность в рационе можно, но лучше уточнить, как у нее вообще обстоят дела с питанием.

anews

В чем дело? Если человек то и дело сидит на жестких диетах, а в перерывах между ними устраивает холодильнику судные ночи — это беда. Привычка чередовать диеты с расслабленным поеданием всего на свете чревата ускоренным набором веса.

К такому выводу пришли израильские ученые из Института Вейцмана. Исследователи провели эксперимент на мышах: сначала кормили их тяжелой пищей с высоким содержанием жиров, а потом сажали на легкую диету. После «разгрузочного» периода мыши сбрасывали набранные килограммы. Далее ученые повторяли цикл. В ходе наблюдений специалисты заметили, что с каждым циклом в периоды поедания калорийной пищи скорость набора веса животных увеличивалась.

Мне с ними спокойнее

Ну и напоследок не слишком джентельменский поступок, но оно того стоит. Если девушка позвала к себе домой и вы оказались в ее ванной комнате рядом со шкафчиком с лекарствами, приоткройте его и пробегитесь глазами по препаратам. Увидели среди пузырьков антидепрессанты — стоит деликатно поинтересоваться, зачем она их пьет и как давно.