Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол

Богатым людям доступны все блага, но некоторым богачам мало обзавестись недвижимостью, элитными автомобилями и дизайнерской одеждой. Они регулярно навещают пластических хирургов и меняют внешность до неузнаваемости. И порой эти изменения не просто чрезмерны, а попросту пугающи.

1. Винни Ох решил стать бесполым существом, походящим на пришельца. 60 000 долларов приблизили его к цели.

2. Писки Фокс подражает мультяшной героине фильма «Кто подставил кролика Роджера» Джессике Рэббит. За 120 000 долларов девушка приобрела фантастически худую талию и выдающийся бюст.

3. Блонди Бэннет выбрала в качестве идеала куклу Барби. 10 000 долларов позволили ей изменить форму груди, но женщина не теряет надежды найти средства и на другие преобразования. Для придания себе искусственного вида она постоянно прибегает к ботоксу и солярию. Но главная цель Блонди — стать глупее, ведь Барби — это всего лишь кукла. Для этого Бэннет ходит к гипнотерапевту.