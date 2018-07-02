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Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
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Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол 

Рамблер 58 минут назад
Богатым людям доступны все блага, но некоторым богачам мало обзавестись недвижимостью, элитными автомобилями и дизайнерской одеждой. Они регулярно навещают пластических хирургов и меняют внешность до неузнаваемости. И порой эти изменения не просто чрезмерны, а попросту пугающи.
1. Винни Ох решил стать бесполым существом, походящим на пришельца. 60 000 долларов приблизили его к цели.
2. Писки Фокс подражает мультяшной героине фильма «Кто подставил кролика Роджера» Джессике Рэббит. За 120 000 долларов девушка приобрела фантастически худую талию и выдающийся бюст.
3. Блонди Бэннет выбрала в качестве идеала куклу Барби. 10 000 долларов позволили ей изменить форму груди, но женщина не теряет надежды найти средства и на другие преобразования. Для придания себе искусственного вида она постоянно прибегает к ботоксу и солярию. Но главная цель Блонди — стать глупее, ведь Барби — это всего лишь кукла. Для этого Бэннет ходит к гипнотерапевту.
4. Адам Даниэль боготворит певицу мадонну. Но просто восхищаться кумиром ему мало, он намеревается стать Мадонной. За 75 000 долларов молодой человек приобрёл внешность, схожую с внешностью поп-дивы, и теперь зарабатывает на этом, исполняя хиты певицы со сцены.
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