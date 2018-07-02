«Что случилось с Ладой Дэнс!»: 51-летняя певица изменилась до неунаваемости

Советская и российская эстрадная и джазовая певица Лада Дэнс удивила поклонников, показав свежее фото. Артистка изменилась до неузнаваемости. Внимательные поклонники заметили, что у звезды 90-х появились первые морщины, говорящие о возрастных изменениях кожи: гусиные лапки в уголках глаз, носогубные складки, припухлость лица. Интернет-пользователи предположили, что артистка сделала неудачную пластику, увеличив объем губ, сделав их визуально пухлей.

«Как время то летит!», «Мда… оно никого не щадит», «Лада, старейте с достоинством!», «Снова пластика, которая не скроет морщин», «Как быстро идет время, недавно Лада была молоденькой, а сейчас… время не забирай нашу красоту», «Классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого», «Просто перебор с филлерами и ботоксом, жертвы „красоты“», «Я не понимаю красоту этих выпяченных губ… Извините, но я как первобытный человек», — отметили поклонники. Фанаты заподозрили Ладу Дэнс в уколах «красоты», заметив, что певица выглядит уставшей и заметно постаревшей. Сама артистка не как не отреагировала на критику в свой адрес. Лада Дэнс изменилась до неузнаваемости (Фото: Instagram)

В одном из своих интервью певица рассказала о том, что для каждой женщины в любом возрасте важно расти и развиваться, как духовно, так и эмоционально. По мнению певицы, представительницам прекрасного пола необходимо социально расти вне зависимости от отношений со второй половинкой. Строить свою жизнь в балансе с любовью и своим личным «я». Тогда такие отношения будут гармоничными и долгими.