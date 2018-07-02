Лекцию и мастер-класс по сохранению молодости кожи лица провели в центре соцобслуживания «Жулебино»

В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия центра «Жулебино» в рамках направления «Здорово жить» проекта «Московское долголетие», прошла лекция и мастер-класс по сохранению молодости кожи лица, и изготовлению масок из натуральных продуктов.

— Дамам элегантного возраста очень понравились приятные процедуры. Женщины изготовили полезные маски для лица из натуральных ингредиентов и нанесли их на кожу лица. Мы планируем продолжить занятия по данной тематике, — рассказал представитель учреждения.

Центр «Жулебино» находится по адресу: Жулебинский бульвар дом 40, корпус 1, секция 4.

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