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Лекцию и мастер-класс по сохранению молодости кожи лица провели в центре соцобслуживания «Жулебино»
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Лекцию и мастер-класс по сохранению молодости кожи лица провели в центре соцобслуживания «Жулебино» 

Управа района Выхино-Жулебино 43 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделе социальных коммуникаций и активного долголетия центра «Жулебино» в рамках направления «Здорово жить» проекта «Московское долголетие», прошла лекция и мастер-класс по сохранению молодости кожи лица, и изготовлению масок из натуральных продуктов.
— Дамам элегантного возраста очень понравились приятные процедуры. Женщины изготовили полезные маски для лица из натуральных ингредиентов и нанесли их на кожу лица. Мы планируем продолжить занятия по данной тематике, — рассказал представитель учреждения.
Центр «Жулебино» находится по адресу: Жулебинский бульвар дом 40, корпус 1, секция 4.
Телефон для справок: 8 (495) 706-48-90. (вт)
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