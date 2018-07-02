Видео: все шаги Кайли Дженнер к идеальному макияжу (спойлер: их очень много)

Кайли Дженнер уже давно выпускает собственную косметику Kylie Cosmetics и делится лайфхаками с подписчиками в соцсетях. Недавно она рассказала о своем ежедневном мейкап-ритуале в 10-минутном видео для Vogue.

Кайли говорит, что начинать макияж с базы и тона не стоит, потому что тогда средства для бровей и век могут осыпаться на лицо, и поправлять все это дело будет сложнее. Только придав форму и цвет бровям, она приступает к тону, причем сначала — тону век и области вокруг глаз.

После этого Кайли наносит на веки тени из своей коллекии Kyshadow Palette потемнее — на складку века, посветлее — под бровь, блестящее золото — на подвижное веко, а на внутренние уголки — персиковый оттенок.

Кайли Дженнер

Настает время базы. В качестве основного тонального средства Кайли использует крем Marc Jacobs. Наносит его на все лицо и на шею. Далее она миксует консилеры, подбирая идеальный цвет, припудривается средством из коллекции Ким Кардашьян , еще раз — пудрой Chanel с защитой от солнца, далее бронзером и хайлайтером выделяет скулы. Румяна наносит на яблочки щек и немного на подбородок.

Макияж губ Кайли делает с закрытыми глазами: обводит контур и «растягивает» цвет на всю поверхность. Сверху наносит помаду и блеск. Черной тушью прокрашивает верхние ресницы, а нижние трогает кистью совсем чуть-чуть. Спреем для закрепления макияжа она финализирует все свои действия: это поможет мейкапу не расплываться долгое время.