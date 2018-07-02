Выбор редактора: 5 лучших средств для экспресс-макияжа

Бронзер с ароматом отпуска, универсальный стик-хайлайтер, превращающийся в идеальную нюдовую помаду, гель для бровей, ускоряющий их рост, и другие универсальные средства из косметички старшего редактора Анастасии Сперанской

Когда время и размеры косметички поджимают, приходится прибегать к экстренным мерам — тут и приходят на помощь проверенные универсальные средства. Кто сказал, что хайлайтер — только для скул, а гелем для бровей нельзя накрасить ресницы? Лицо — это холст, главное, выбрать хорошие краски. О средствах, которые всегда лежат в моей косметичке, я сегодня и расскажу.

Стик-хайлайтер Glow Stick, оттенок Desert Sun, Bobbi Brown

Если словосочетание «хайлайтер с эффектом загара» вызывает у вас недоумение, скорее идите в ближайший магазин Bobbi Brown и убедитесь сами — такое бывает! На самом деле, как хайлайтер этот стик я почти не использую, для меня — это идеальные кремовые румяна и увлажняющая nude-помада. По текстуре средство напоминает плотный бальзам для губ — не слишком маслянистый, но и не твердый гелевый, поэтому руководствуюсь своим личным девизом («Растушевка — это лучшее кардио!») и наношу кончиками пальцем или кистью-дуофиброй (моих любимцев ищите здесь).

Когда нужно срочно придать лицу здоровый и выспавшийся вид, растушевываю стик по «яблочкам» щек, скулам и вискам — получается модный дрейпинг. А когда хочется поэкспериментировать, наношу на центр века поверх теней, чтобы придать влажный эффект.

Цена: 2 400 руб.

Бронзер Butter Bronzer, Physicians Formula

Отличный и — что немаловажно — бюджетный американский бренд Physicians Formula был основан врачом-аллергологом, поэтому все средства идеально подходят для чувствительной кожи. «Счастливым» обладательницам покраснений и шелушений мысленно даю «пять».

Именно бронзер сделал марку знаменитой на весь мир — и вот почему. Во-первых, он идеального оттенка — не слишком холодного (никаких «синяков» на щеках), не слишком оранжевого. Это именно он — цвет загара светлокожей девушки наших широт. К тому же средство волшебно пахнет кокосом, коктейлем Пина Колада и вообще, отпуском. Состав и вовсе звучит как праздник — текстуру обогатили смесью бразильских масел мурумуру, купуасу и тукума, поэтому на ощупь бронзер кажется почти кремовым.

Беру большую пушистую кисть и размашистыми движениями наношу под скулы, на верхнюю часть лба, кончик носа (это значительно его уменьшает) и добавляю чуть-чуть в складку века. Вдыхаю аромат и «эндорфины пошли» — прямо как в песне.

Цена: 689 руб.

Гель для бровей Eyebrow Filler, Nikonorova

Мой рецепт идеальных бровей летом — коррекция и окрашивание в салоне красоты, а также «укладка» с помощью прозрачного геля. В жаркую погоду я почти не крашусь, и темные соболиные брови мне ни к чему, поэтому всегда беру с собой своего белоснежно-мятного друга.

Татьяна Никонорова — основательница брендов Viplash и Nikonorova Profi Collection, Lash&Brow стилист и владелица Nikonorova Hall. Этих регалий достаточно, чтобы понять — Татьяна знает, как сделать из тоненьких бровей-ниточек густые соболиные брови Кары Делевинь . Поэтому средствам из ее бьюти-бокса доверяешь сразу и безоговорочно. В одном из таких волшебных «ларцов» я и нашла гель для бровей, который не только фиксирует их в нужном положении, но и способствует росту волосков.

Средство незаметно фиксирует брови без эффекта желе (а этим грешат многие прозрачные гели) и позволяет аккуратно зачесать даже бунтарей, норовящих торчать в разные стороны. В составе геля есть вытяжки растительных веществ, ухаживающие за бровями и ускоряющие их рост. Именно поэтому гель можно наносить и на ночь — пускай себе растут, пока вы отдыхаете.

Eyebrow Filler выручает даже в дни, когда совсем не хочется красить глаза тушью — вооружаюсь своим любимым керлером от Shu Uemura и наношу тонкий слой геля прямо на ресницы. Получается эффект ламинирования: взгляд распахнутый, и вы готовы «стрелять глазками» хоть целый день.

Цена: 490 руб.

Эссенция для губ Grape Honey Chu Lip Essence, Frudia

Если вы родились в 90-е, то наверняка помните роликовые блески Lip Glow с фруктовыми ароматами — я брала от жизни все и наносила их на веки, вбивала кончиками пальцев в скулы (в шесть лет!) и, конечно, постоянно красила губы. Моим любимым был фиолетовый «ролик» с ароматом винограда — и все эти воспоминания на меня нахлынули, когда я впервые попробовала эссенцию от корейского бренда Frudia. Запах из детства!

Марка не так давно появилась в России, и, как понятно из ее названия, во главе всех составов — экстракты фруктов. Для того, чтобы все полезные микроэлементы из фруктового сока, семян и кожуры попали в средства, Frudia использует метод низкотемпературной экстракции — благодаря ей же сохраняется и волшебный аромат.

Эссенция не только ухаживает за кожей, но и усиливает цвет: губы с ней выглядят очень по-корейски — нежно-розовые с легким омбре и естественным блеском.

Цена: 590 руб.

Хайлайтер Beyond Powder, оттенок OMG, Illamasqua

Шарлотта Рид — директор по маркетингу лондонского бренда Illamasqua — во время интервью призналась мне: «Иногда наношу хайлайтер Beyond Powder и не могу остановиться». И я ее понимаю — теперь тоже использую бестселлер «не по назначению» и наношу вместо теней на веки, а иногда и на брови.

Хайлайтер в оттенке OMG, напоминающий слиток золота, можно нанести пушистой кистью и наслаждаться деликатным сиянием, а если кисть сбрызнуть водой (или как я люблю — термальным спреем), получается яркий акцент в духе Джей Ло.

Наношу средство на виски, над бровью, на кончик носа, ямочку над губой и (внимание!) «яблочки» щек. Подсмотрела этот прием на мастер-классе Елены Крыгиной — она сказала, что в Корее румяна и хайлайтер уже давно поменялись местами, и капелька сияния на щечках освежает лицо и мгновенно делает вас моложе лет на десять.

Цена: 3 849 руб.