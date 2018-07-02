Какие бьюти-средства взять с собой в отпуск

Одни берут слишком мало средств и впопыхах. Другие, наоборот, пытаются уместить в чемодан слишком много косметики. Где же золотая середина? Рассказываем!

Термальная вода

Читайте — живительная влага для кожи. Без нее, конечно, обойтись можно, но лучше не стоит, и тому есть две весомые причины: а) она освежает кожу даже в пекло; б) увлажнение будет моментальным — значит, сухости, шелушению и стянутости не бывать! Только всерьез увлекаться термалкой не стоит: в ней содержатся минеральные вещества, которые при испарении и избытке высушивают кожу еще пуще, чем если бы вы ей не воспользовались.

Термальная вода, La Roche-Posау (371 руб.)

Матирующие салфетки

Идеальны для удаления излишков кожного жира, пыли и грязи (что случается даже с сухой кожей в жару). Работают они за счет уникального состава и материала, из которого сделаны: основа — целлюлоза или рисовая бумага, пропитанная абсорбирующей пудрой, эфирными маслами, ароматизаторами, тальком, сульфатом алюминия, дубильными веществами и оксидом цинка. Каждый ингредиент отвечает за конкретную работу: убивает бактерии, снимает воспаление, устраняет излишки кожного жира, подсушивает, дарит ощущение чистоты и свежести. Прелесть и в том, что работают салфетки через макияж, не смывая его.

Матирующие салфетки Matte Blotting Paper, NYX (500 руб.)

Минеральная пудра

Незаменима в жару и в отпуске, где плещется море и палит солнце. Она легкая, эффективно маскирует любые воспаления, абсорбирует излишки кожного жира и матирует кожу. Плюс ко всему минеральная пудра не забивает поры — значит, появление прыщиков и черных точек исключены. Под пудру даже не нужно наносить тональную основу, тем более что в жару это абсолютно ни к чему, да и тон загорелой кожи всегда выглядит ровным. Использовать, правда, лучше прозрачную пудру, чтобы не попасть впросак с ее цветом.

Минеральная пудра Skin Illusion, Clarins (1 425 руб.)

Бронзатор

Если загар ляжет пятнами (что бывает не так уж и редко), без бронзатора не обойтись. Именно он позволяет выровнять тон, замаскировать белые участки и придать красивое сияние коже. Только пользоваться средством нужно правильно — не переборщить и не нанести слишком мало. Найдите золотую середину, иначе кожа может порыжеть. Также не стоит забывать про зону шеи и плеч, иначе цвет будет сильно отличаться, что не очень красиво.

Бронзатор Terracotta Bronzing Powder, Guerlain (2 499 руб.)

Солнцезащитные средства

Совсем не страшно не взять с собой термальную воду, матирующие салфетки, пудру, тушь, кремы и другую косметику, но средства с защитой от ультрафиолета в чемодан вы положить обязаны. Причем нужно брать косметику как с высоким SPF (30+) для первых деньков загара, так и с низким, когда немножко «поджаритесь» на солнышке.

Молочко-спрей Sun Beauty Body SPF 50, Lancaster (2 695 руб.)

Солнцезащитный бальзам для губ Он просто обязателен, как и солнцезащитный крем. Спалить нежную кожу губ на солнце — как нечего делать. Это очень неприятное состояние: губы отекают, опухают, на них появляются волдыри, они зудят, болят и сковывают речь. Ни в коем случае нельзя заменять солнцезащитный бальзам на увлажняющий — сделаете только хуже.

Бальзам для губ Everon, Weleda (400 руб.)

Увлажняющее средство

Чтобы кожа чувствовала себя максимально комфортно после солнца, ее необходимо увлажнять. Для этого подойдет крем, лосьон, масло или любой другой продукт. После каждого сеанса загара не забывайте щедро смазывать кожу увлажняющим средством, чтобы предупредить потерю влаги, шелушение, стянутость и появление трещинок. Кстати, вы можете использовать в качестве питания и увлажнения оливковое или любое другое растительное масло — за такой витаминный заряд кожа скажет вам спасибо и будет выглядеть как никогда прежде.

Солнцезащитное масло для тела Sublime Sun SPF 30, L'Oreal Paris (649 руб. по скидке)

Сухой шампунь

В путешествии волосы получается мыть далеко не каждый день, да и если получается, у некоторых к вечеру они вновь становятся сальными из-за жары, грязи и пыли. Чтобы можно было быстро и эффективно освежить прическу и абсорбировать жир, воспользуйтесь сухим шампунем.

Сухой шампунь Styliste Ultime Biotin and Volume, Schwarzkopf (440 руб.)

Антиперспирант или дезодорант

Первый блокирует работу потовых желез, значительно уменьшая потоотделение, второй же просто убивает неприятный запах и слегка контролирует потовыделение. Что на отдыхе пригодится вам, решайте сами. Одно замечание: антиперспиранты чаще применяют люди с гипергидрозом, в то время как обычным вполне достаточно обычного дезодоранта.

«Невидимый» дезодорант Deo Pure, Biotherm (2 160 руб.)

Средства для демакияжа и умывания

Берите самый минимум и лучше те, которые уже заканчиваются, чтобы их можно было выбросить по окончании отпуска и не тащить с собой обратно домой. Рекомендуется взять универсальную умывалку, которая снимает тушь, помаду, тени, пудру, а также легкую пенку, мусс или масло, которые мягко очищают поры и не пересушивают кожу. Этого вполне достаточно, чтобы качественно снять макияж и не занять много места в чемодане.

Мицеллярный лосьон для снятия макияжа Purete Thermale, Vichy (956 руб.)

Декоративная косметика

Здесь набор тоже должен быть минимальный. Помимо бронзера и минеральной пудры, можете взять маленькую палетку теней, карандаш для глаз, тушь, помаду или блеск для губ. Тональный крем лучше заменить чем-то более легким — CC— или ВВ-кремом, а лучше вообще дать коже отдохнуть и не накладывать хотя бы в отпуске тонну штукатурки.

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