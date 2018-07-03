10 самых интересных бьюти-новинок июля

Мы не могли оставить вас без ежемесячной подборки самых заметных новинок месяца. На этот раз мы собрали в нашей подборке все самое необходимое: от санскринов с высокой степенью защиты до многофункциональных продуктов для губ и щек. Идеальные средства, за которыми стоит охотится в июле, — в нашем материале!

Тинт для губ и щек Rouge Tint от Erborian

Свежий и цветущий вид — главное украшение женины. Что может лучше создать эффект отдохнувшей кожи, как не красивый румянец и ухоженные губы. Мы подобрали для вас мультифункционаьное средство, которое просто незаменимо при создании «ленивого» макияжа за 15 мин. Нанесите немного тинта кончиками пальцев на яблочки щек и хорошо растушуйте. Пара капель на губы — и вы уже выглядите отдохнувшей.

Микрокапсулы масла в сочетании с пигментами в водной формуле подарят вашим губам вкусный, чувственный и естественный оттенок, а щечки приобретут натуральный румянец. Кроме того, благодаря масляной текстуре средство абсолютно не сушит нежную кожу губ.

Коллекция премиальных парфюмов Le Gemme Reali от Bvlgary

Новая премиальная коллекция ароматов от Bvlgary переносит нас в самое сердце древней Византии и окружает пленительными восточными ароматами. В линейке представлены три аромата, названные в честь драгоценных камней — сапфир, изумруд и рубин.

Nylaia — синий сапфир — воплощение королевской стати и благородства. Утонченный восточные пудовый аромат с отчетливо слышимыми нотами драгоценного ириса придется по душе нежным и утонченным натурам.

Veridia — изумруд — древесный аромат загипнотизируют вас с первого вздоха и перенесет в мир сказочных восточных садов Константинополя. КЛючевые ноты ароматы — драгоценная бурбонская ваниль, ладан и эссенция гальбанума.

Rubinia — рубин — страстный, огненный цитрусовый аромат. Только смелые натуры отважатся носить на себе искрящиеся ноты красного сандала, сицилийского мандарина и абсолютностях бобов тонка.

Millennialskin от Dolce&Gabbana

В июле итальянский бренд люксовой косметики порадовал своих поклонников самым легким тональным средством из всей линейки. Кроме того, Millennialskin оснащен высоким фактором защиты от UV-излучения — SPF 30, этого более чем достаточно для солнечных городских деньков.

Стойкая формула защищает кожу от негативных факторов окружающей среды, в том числе лучей спектра A и B благодаря комбинации особых фильтров, которые помогают сохранить сияние и молодость надолго. Этот невесомый тон легко подстраивается под цвет лица, смягчает, увлажняет и наполняет кожу естественным сиянием, так что проблем с подбором оттенка точно не возникнет. Оттенков у средства, кстати, целых 10. Уверены, вы без труда отыщите подходящий!

У швейцарского бренда Swiss Line мы нашли абсолютное новшество — линейку антивозрастных средств, состоящих из сразу 4 кремов. Никаких тебе тоников, сывороток и прочих сложных этапов ежедневного бьюти-ритуала. Все просто и понятно: в серию входят 4 продукта — легкий крем, насыщенный крем, супер насыщенный крем и ночной бальзам

Рассказать только об одном средстве из новой линейки было бы преступлением с нашей стороны. Swiss line представил линию премиальных продуктов, роскошь которых заключается в уникальной возможности самостоятельно выбирать необходимую и актуальную текстуру, опираясь на состояние кожи в любое время года и в любой сезон.

Супер насыщенный крем, благодаря своей текстуре, — самая желанная находка для обладательниц очень сухой кожи. Консистенция крема дарит ощущение прикосновения к дорогому шелковистому бархату наивысшего качества и дарит незабываемые впечатления от использования продукта.

Легкий крем отличается самой невесомой текстурой. Консистенция крема подобна нежному пушистому ласкающему перышку, что вызывает бесконечно приятные тактильные ощущения, которые невозможно забыть. Легкий крем идеален для обладателей жирной и комбинированной кожи.

Насыщенный крем — настоящий «жидкий» шелк. Уникальная, средней плотности, текстура крема создана специально для обладателей сухой и/или обезвоженной кожи.

Скроенный, словно на заказ, золотые флаконы средств в не зависимости от консестенции содержат высокую концентрацию чистого морского коллагена, шелка и золота.

Солнцезащитное средство Anthelios XL SPF 50+ от La Roche-Posay

Мы никак не могли оставить вас в сезон отпусков без самой необходимой новинки сезона. Санскрин с SPF 50 от La Roche-Posay можно наносить даже на влажную кожу. Легкая невесомая гелевая текстура, несвойственная средствам с высокой степенью защиты, не будет забивать поры. С этим средством можете забыть об ощущении липкости и белых разводах на коже. А внушительного объема 250 мл хватит на весь отдых, что несомненно радует.

Prada Candy Sugar Po Новый аромат из линейки Candy — это настоящая ностальгия по детству. Сладкие сахарные ноты напоминают о тоннах леденцов и сахарной ваты, съеденных в дни безоблачного детства. Ненавязчивый, но кокетливый аромат от Prada придется весьма кстати в июльскую жару: нежные аккорды медового персика и нежной ванили парфюмеры бренда умело сочетают с освежающими нотами бергамота, белых цветов, сочного яблока и зеленых цитрусов.

Красивый фирменный флакон, выполненный в ярких сочных цветах поднимет настроение не хуже задорного аромата.

Маска-бальзам для губ от YSL Увлажняющая маска-бальзам для губ из коллекции Volupte Liquid Colour Balm — это первый ночной бальзам для губ от YSL. Благодаря этой малышке длительный уход вашим губам обеспечен. Формула у средства — просто сказка. Только послушайте, как звучит: кокосовая вода, экстракт марокканского граната и манго. Вы долго будете бороться с соблазном съесть этот изысканный десерт сразу после нанесения. Но поверьте, на губах пользы от него будет гораздо больше: маска подарит губам насыщенный уход и сияющий вид. Уверены, на утро вы свою губы точно не узнаете!

Позволяет активировать циркуляцию воды под кожей, оптимизирует осмотические процессы во время сна. Когда вы не можете потратить 20 минут на уход за кожей из-за повседневной работы, эта маска восстанавливает вашу кожу за одну ночь, наполняя ее влагой, разглаживая и придавая естественное сияние. Содержит мелкодисперсную розовую соль Гималаев, которая легко проникает в клетки и быстро поглощается, укрепляя кожу благодаря стимуляции метаболизма.

Dr.Jart использует охлаждающую технологию во всех средствах линии Water Fuse для сохранения и улучшения транспортировки минералов и активных ингредиентов в кожу, таких как вода бельгийских источников, Матриксил 3000, низкомолекулярная гиалуроновая кислота и природный барьерный комплек

Сыворотка для кожи головы Extentioniste от Kerastase

Если длинные волосы всю жизнь были вашей несбыточной мечтой, то новая гамма средств от Kerastase готова воплотить ее в реальность. Особое наше внимание досталось концентрированной сыворотке для кожи головы, которая активирует волосыные фоликулы и усиливает рост волос. Сыворотку можно использовать от 1 до 2 раз в неделю на влажную или сухую кожу головы массирующими движениями, смывать средство не нужно.

В линейке Extentioniste от Kerastase также представлены шампунь, молочко-бальзам и укрепляющая маска.

Лосьон для тела The' des Vignes от Caudalie

Лосьон для тела — вещь абсолютно незаменимая для увлажнения кожи и поддержания ее в тонусе. Божественный аромат — лишь приятный бонус к питательному и одновременно легкому составу. Дающая текстура, обогащенная маслом виноградной косточки быстро впитывается и окутывает кожу нежным ароматом неволи, белого мускуса и имбиря.

Кроме увлажняющего лосьона для тела в линейке The' des Vignes вы найдете ухаживающих гель для душа, крем для рук, невесомое масло до тела и волос в спрее итуалетную воды с характерным для всей линейки ароматом

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб