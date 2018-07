Макияж как у визажиста — где научиться?

Сходить на специальные курсы, посмотреть видеоуроки на YouTube или короткие — в Instagram?

Формат быстрых make-up уроков с каждым днем набирает обороты — они не отнимают много времени (можно посмотреть даже на бегу) и крайне информативны. Кроме того, благодаря таким урокам можно найти вдохновение для собственных вариантов макияжа (образ для свидания от нашего главного редактора Карины Андреевой можно найти здесь) или научиться этому мастерству у настоящих профи.

В аккаунте Make Up For Ever ведущий визажист Анна Меркушева раскрывает секреты своего ежедневного макияжа (а про ее бьютихаки можно почитать здесь).

Сначала Анна наносит на лицо сыворотку Ultra HD Skin Booster, Make Up For Ever. Визажист любит это средство за лифтинг-эффект и увлажняющие свойства (кому подойдет эта сыворотка и как правильно ее использовать, читайте здесь).

Затем Анна наносит легкий тональный тинт и делает незаметными несовершенства на лице при помощи корректирующей палетки. Визажист освежает цвет лица кремовыми румянами и закрепляет макияж рассыпчатой пудрой.

«Оттенок кремовых румян выбирайте под помаду. Правил здесь нет (иногда «холодная» помада отлично смотрится с «теплыми» тонами на лице) — почувствуйте, какое сочетание соответствует вам сегодня, и экспериментируйте!», — советует Анна.

Следующий шаг — брови. Анна расчесывает волоски по лини роста и закрепляет форму гелем.

Водостойким карандашом визажист прорисовывает линию роста ресниц, чтобы сделать взгляд более выразительным и наносит тушь с эффектом экстраобъема.

Чтобы завершить образ, Анна делает макияж губ — прорисовывает контур красным карандашом и заполняет пространство матовой помадой алого оттенка.

Полное видео можно посмотреть здесь.

А вам понравился макияж Анны?