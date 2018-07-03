Все, что вам нужно знать о минеральной косметике

Благодаря Интернету у нас есть возможность больше не блуждать в потемках и не верить на слово производителям средств, обещающим улучшить кожу, но добавляющим в состав то, чего там быть не должно.

Часто дерматологи, химики, биологи делятся в Сети информацией о составах, критичных ингредиентах и их влиянии на наше здоровье. Многие женщины решают отказаться от косметических средств, содержащих парабены, опасные консерванты, аллергенные отдушки и т. д.

Одним из шагов в сторону более «зеленой» жизни считается минеральная косметика.

Немного истории

В том виде, в каком мы ее знаем, косметика из минералов начала появляться в 70-х годах прошлого века. Но женщины использовали измельченные органические соединения еще тысячелетия назад. И не только женщины — воины раскрашивали лицо краской из раскрошенных и смешанных с маслами минералов перед охотой или войной.

В наше время первопроходцем в этой сфере стала химик Диана Рэнджер, которая основала компанию Bare Escentuals в 1976 году. Она сделала это после того, как косметические компании обязали предоставлять покупателям информацию о составе продукции, и стало понятно, что не все пудры и помады безопасны для здоровья.

Минеральная косметика в то время была востребована в основном женщинами с чувствительной и склонной к аллергии кожей, которая плохо реагировала на ненатуральные средства для макияжа.

Состав косметики

Что входит в состав минеральной косметики? Чаще всего это мика (слюда), оксид железа, оксид цинка, диоксид титана, измельченные в пудру. Чем крупнее частицы минералов, тем легче и прозрачнее покрытие, мелкие частицы создают более плотный слой.

Оксиды железа используются для создания цвета. Оксид цинка действует как естественное солнцезащитное средство. Он также является антиоксидантом и противовоспалительным элементом. Слюдяные порошки (мика) добавляют цвет, свечение и мерцание макияжу. Диоксид титана — еще одно натуральное солнцезащитное средство, этот ингредиент также помогает придавать коже светящийся вид и скрывает недостатки. Это тоже противовоспалительное средство, поэтому в некоторых случаях оно может успокоить раздраженную кожу.

Польза такой косметики не в том, что в ней содержится, а в том, чего в ней нет — консервантов, комедогенных ингредиентов, минеральных масел, ароматизаторов и т. д.

Но для того, чтобы не стать жертвой маркетинга, учитесь самостоятельно читать этикетки. У многих компаний есть продукты, «обогащенные минералами», а это не относится к минеральной косметике.

Плюсы

Кроме того что минеральный макияж не содержит вредных веществ и не вызывает раздражения кожи, у него есть еще несколько плюсов. Например, долгий срок хранения — от одного года до нескольких лет. В натуральной минеральной косметике не размножаются бактерии. Но помните, что их можно занести в баночку кисточкой, если не мыть кисточки регулярно и тщательно.

Другой плюс этих средств — разнообразные варианты использования. Если у вас есть рассыпчатая минеральная пудра, можно использовать ее по назначению или смешать с увлажняющим кремом, чтобы получить тональное средство. С румянами и тенями для век тоже можно экспериментировать. Например, смешать румяна, блестящие тени и каплю натурального масла, чтобы получить блеск для губ.

Минеральная косметика чаще всего относится к этичной и веганской. Поэтому, если вас беспокоит вопрос защиты животных, такие средства, скорее всего, — идеальный вариант.

Удобство такой косметики еще и в том, что для ее снятия не требуется специальных средств. Вода и мыло или пенка, салфетки для снятия макияжа, мицеллярная вода или очищающий лосьон — подойдет что угодно.

Мифы о минеральной косметике

Стоит понимать, что минеральная косметика — не волшебный порошок. Многие производители утверждают, что их пудры помогают избавиться от акне, но у минералов нет такого свойства. Цинк является успокаивающим компонентом, но в качестве лечебного его маловато. Зато эта косметика не содержит ингредиентов, закупоривающих и раздражающих кожу. Поэтому, отказавшись от средств с плохим составом, можно избавиться от проблемы прыщей, убрав раздражитель.

Но если у вас неправильно подобраны уходовые средства, то проблема акне может не решиться после перехода на натуральный макияж.

Другое громкое заявление производителей состоит в том, что минеральная косметика защищает от ультрафиолета. Цинк и титан действительно обладают такими свойствами, но пудры, нанесенной на кожу, вряд ли будет достаточно, чтобы защитить вас от солнечный лучей в самую жару. Ни один производитель не может точно сказать, насколько плотным должно быть покрытие. Но в качестве дополнительной защиты от солнца минеральная косметика действительно работает.

К одному из главных плюсов минеральной косметики относят тот факт, что можно спать с ней на лице без вреда для кожи. Это верно только наполовину. Действительно, минеральная косметика «дышит» и не закупоривает поры. Поэтому теоретически вреда коже не будет. Но кроме пудры на нашем лице остаются уходовая косметика, пыль, пот, отмершие за день клетки и т. д. Они могут привести к воспалениям. Однако, если сравнивать вред от обычной косметики, оставленной на ночь, и минеральной, перевес будет в пользу последней.

Как наносить минеральную косметику

Если вы привыкли к прессованной пудре и жидким тональным средствам, нанесение рассыпчатой минеральной пудры может смущать первое время. Перед нанесением минеральной косметики не обязательно использовать праймер. Обычного увлажняющего крема вполне достаточно. Возьмите плотную кисточку, наберите пудру, стряхните излишки обратно в баночку и нанесите средство легкими круговыми движениями на лицо. При расширенных порах делайте похлопывающие и поглаживающие движения кисточкой.