Пора разобраться в мифах о натуральной косметике

О натуральной косметике мифов и легенд ходит больше, чем вокруг Древней Греции. Это только маркетинговый ход или она действительно существует? Она действительно полезней и эффективней обычной или так только кажется? Попробуем разобраться и беспощадно развенчать популярные мифы.

Миф 1. Натуральная косметика — это маркетинговый ход, вся косметика одинаковая

Натуральная косметика состоит на 95-100% из натуральных компонентов, которые оказывают более мягкое и безопасное воздействие на кожу и волосы человека, а также на окружающую природу. Натуральность может быть подтверждена специальными международными сертификатами, предъявляющими самые строгие требования ко всем этапам производства косметики: начиная от выращивания сырья, его обработки и заканчивая методами оценки свойств конечного косметического средства. Но проблема в том, что стоимость таких сертификатов высока и не у всех компаний есть средства и возможность сертифицировать абсолютно все свои средства, но у них тоже могу быть хорошие натуральные составы. Необходимо внимательно читать состав и обращать внимание на отсутствие нежелательных синтетических компонентов, способных пагубно воздействовать на человека (например, силиконы и парабены).

Миф 2. Натуральная косметика менее эффективна

Сейчас, когда многие люди обеспокоены безопасностью и натуральностью продуктов, все больше внимания уделяется поиску именно натуральных эффективных компонентов. Современные технологии позволяют подбирать максимально эффективные природные компоненты направленные на решение конкретных задач. Это позволяет создавать действительно эффективную натуральную косметику.

Миф 3. Значки Bio, Organic, Eco на упаковке означают, что косметика натуральная

Необходимо внимательно различать вид этих значков. Существуют признанные стандарты сертификации натуральной и экологичной продукции, например, Cosmos, Natrue, с различными маркировками.

Однако, многие компании придумывают свои собственные значки и не всегда под ними подразумевается действительно качественный и натуральный состав. Чтобы быть уверенным, необходимо внимательно читать состав продукта. Будьте начеку!

Миф 4. Натуральная косметика должна стоить дорого

С одной стороны, растения — один из самых доступных видов сырья. С другой — не каждое растение подходит в качестве сырья для косметики. Необходимо правильно отобрать тип растения, вырастить, затем выделить из него самые ценные компоненты, обеспечить их максимальную чистоту, а также подобрать сочетание компонентов, которое будет максимально эффективно решать конкретную задачу. Все это требует достаточно больших вложений, площадей и сложных технологических процессов, что и делает натуральную косметику достаточно дорогостоящей. Однако, существует целый ряд способов оптимизировать процедуры компании. Учитывая сезонность сырья, правильно выстроенные логистика и технологии производства, даже натуральная косметика может быть доступной каждому.

Миф 5. Натуральная косметика неприятно пахнет

Существуют очень приятные природные запахи: роза, лаванда или мандарин — все это натуральные ароматы. Разумеется, не стоит ждать от натуральной косметики синтетических парфюмерно-пудроввых или приторно-ягодных запахов. Такие ароматы достигаются только за счет искусственных отдушек. Но отдушки содержат в своей основе вредные химические растворители. Именно поэтому компании, производящие натуральную косметику отказываются от них, выбирая безопасность вместо долгоиграющего ансамбля.

Миф 6. Натуральная косметика гипоаллергенна

К сожалению, многие эфирные масла в высоких концентрациях являются аллергенными. И не смотря на то, что компании стремятся максимально снизить риск возникновения аллергических реакций, полностью убрать его невозможно. Поэтому лучше всего знать, на какие именно молекулы у вас аллергия и внимательно читать состав. Также дерматологи рекомендуют перед началом применения нового средства нанести небольшое количество на область запястья. Если в течение 48 часов не появляется никаких реакций, то можно смело пользоваться таким кремом.

Миф 7. Натуральная косметика действует сразу

Натуральная косметика нацелена, в первую очередь, на восстановление кожи. Запуск регенерирующих процессов, восстановление водного баланса, оздоровление — все это требует времени. Если косметика действует мгновенно — это повод задуматься, ведь, скорее всего, средство просто маскирует проблему, не решая ее.

Миф 8. Натуральная косметика решает все проблемы с кожей

Как уже было сказано, натуральные средства нацелены сделать кожу более здоровой. Однако часто такие внешние проблемы, как сухость, высыпания, воспаления, связаны с нарушением работы внутренних органов. С использованием косметики возможен временный эффект, но любовь к своей коже должна быть тесно связана с любовью к телу и организму в целом. Поэтому его здоровье важно поддерживать как снаружи, так и изнутри (употреблять большое количество воды и придерживаться здорового питания — минимум).

Миф 9. Натуральные очищающие средства справляются со своей задачей хуже

Часто натуральные шампуни, пенки и гели для умывания пенятся совсем не так, как привычные более «химические» средства. Это происходит потому, что натуральная косметика содержит мягкие низкопенящиеся неагрессивные ПАВ в составе. Даже небольшого количества пены достаточно, чтобы снять загрязнения и излишки жирового слоя с кожи и волос. Вместе с тем, такие компоненты обеспечивают более бережное очищение, не нарушая липидный баланс и барьерных функций кожи. А со временем еще и способствуют нормализации выработки кожного сала.

Миф 10. Натуральная — значит экологичная и не тестируется на животных

Безусловно, очень многие марки, использующие натуральные природные ингредиенты, следят за тем, как сырье было выращено и поддерживают этичное отношение к животным. Но это все-таки философия, а не обязательное правило. Если хотите быть уверенными в том, что косметика не тестировалась на животных, обращайте внимание на специальные значки организаций, подтверждающие этичное отношение к животным, таких как PETA, Cruelty Free International, Vegan или Choose cruelty free.