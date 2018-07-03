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Каноны красоты, принятые в разных странах
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Каноны красоты, принятые в разных странах 

Рамблер 1 час назад
Даже у двух людей представления о красоте различаются порой весьма существенно, что уж говорить о различных народах. Что же считается признаком красоты в разных странах?
1. В Иране у женщин часто от природы сросшиеся брови, поэтому настоящие модницы удаляют лишние волоски. Кроме того, у иранских красавиц в моде пластическая хирургия, а ношение бинтов на носу после перенесённой операции — символ статусности.
2. Японки мечтают о светлой ухоженной коже, поэтому нередко на улицу выходят, замотавшись с головы до ног в одежду, чтобы защититься от солнца. Дамы с загорелой кожей автоматически причисляются к непрестижному рабочему классу.
3. В Бразилии тоже культ красивой чистой кожи. Женщины здесь используют минимум макияжа, чтобы не портить натуральную красоту. Скромный мейк-ап они выбирают и из-за жары. Ну и, конечно, же выдающаяся, но подтянутая «пятая точка» — это главный повод для гордости у бразильянок.
4. Жительницы Франции — истинные либералки, которые ценят естественность. Они предпочитают не проводить часы в фитнес-клубе в погоне за изяществом форм, а тщательно составлять меню. Для них важно сохранить природную красоту, ухаживая за лицом, а не менять черты посредством яркого макияжа.
Женский форум
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