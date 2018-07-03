Омская модель использовала светофор вместо шеста

Двадцатилетняя модель из Омска Майя Шахназарова устроила дерзкую фотосессию в центре города.

Она продемонстрировала горячие танцы на столбе светофора, использовав его вместо обычного пилона. Зажигательные снимки Майя опубликовала в своем микроблоге с подписью "Если уж и нарушать порядки, то красиво".

@mayya_nguen

Для своей фотосъемки сибирская красавица выбрала Любинский проспект, который можно назвать Арбатом Омска.

@mayya_nguen

Девушка в прошлом году стала второй вице-мисс на конкурсе "Хрустальная корона Сибири" и активно продвигает себя в соцсетях.