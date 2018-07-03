Пластические операции звезд: фото до и после

О Виктории можно сказать только одно: эта девушка заласкана руками косметологов. Скорее всего, какое-то время назад делала блефаропластику и ринопластику. Видно, что она делает инъекционно скулы и подбородок. Также девушка уделяет большое внимание инъекционным методикам по коже: биоревитализация, контурная пластика, филеры на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция, аппаратная и эстетическая (маски, массажи) косметология. Если бы она была моей пациенткой: тут пока дальнейшее вмешательство излишне.

Лера Кудрявцева , 47 лет Лера, конечно, молодец! Это можно сказать без преувеличения. Она прекрасно о себе заботиться. На лице ярко выраженные следы присутствия инъекционных методик, уходовых процедур (маски) и аппаратной косметологии. Если бы она была моей пациенткой: пожалуй, ей стоит сделать блефаропластику верхнего века, заняться контурной пластикой, в частности — аугментацией филерами на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция для насыщения кожи и не забывать об аппаратных шлифовках кожи.

Однозначно Екатерина Варнава уделила внимание губам: при помощи филеров они стали выглядеть более пухлыми и сексуальными, чем это было несколько лет назад. Если бы она была моей пациенткой: желательна инъекционная и аппаратная косметология (шлифовка кожи, сокращение кожных лоскутов), фотоомоложение, аугментация препаратами на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция для восстановления тургора и свечения кожи. Для худых лиц грамотное распределение препаратов на основе гиалуроновой кислоты будет давать нереально хороший эффект и моложавость, а ей это просто необходимо, так как лицо выглядит очень худым, уставшим, изможденным, слишком большой нос сильно выделяется на нем.

Анна Седакова, 35 лет Были проведены: ринопластика, блефаропластика, возможно, липосакция нижней трети. Ринопластика сделана неудачно: не сформирован кончик носа, колумела широковата. Присутствуют инъекционные методики и эстетические (маски). Если бы она была моей пациенткой: девушке нужен более грамотный косметолог-инъекционист, который бы ее красиво «наколол». Введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция должно быть не по типажу, а индивидуальным, чтобы не плодить одинаковые лица, а сохранять и подчеркивать природную красоту женщины.

Оксана Самойлова , 30 лет Оксана молодец, старается идти в ногу со временем. Была сделана блефаропластика, ринопластика, инъекционная косметология, аугментация филерами. Проведено удаление комков Биша и аугментация подбородка — он визуально удлинен. Если бы она была моей пациенткой: пока лицо стоит оставить в покое.

Кристина Сысоева, 33 года

Удалены комки Биша. Димплэктомия (создания ямочек на щеках) выполнена неудачно, поэтому образовались такие завалы на щеках. Скулы аугментированы филерами очень сильно. Честно говоря, все эти действия молодости не прибавили. Надо работать с кожей: заметно, что она не обработана, выглядит сухо, даже учитывая тот факт, что она очень худая и мышцы у нее атоничные. Если бы она была моей пациенткой: сначала необходимо набрать вес, чтобы выглядеть лучше. А еще девушке стоит привести в порядок кожу при помощи аппаратной косметологии и инъекций. Нужно провести сокращение коллагеновых волокон, чуть расправить кожу, термировать, чтобы она подходила к ее внешнему виду. И это будет как раз омолаживать. Благодарим за подготовку текста

Александра Вдовина , пластического хирурга клиники Beauty Clinic, специалиста по челюстно-лицевой хирургии

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