Что делает человека непривлекательным

Даже самый продуманный образ способна испортить крошечная деталь. Вещи, на которые мы не обращаем внимания, могут сделать нас непривлекательными в глазах окружающих. К числу таких отталкивающих деталей относятся:

1. Выцветшие вещи, утерявшие первоначальный насыщенный цвет.

2. Бывшие белоснежные вещи, которые после многократных стирок приобрели грязно-жёлтый или серый оттенок.

3. Сильно закатанные рукава, складывающиеся в гармошку.

4. Оттопыренные карманы, в которые будто бы запихнули весь домашний скарб. При этом речь идёт не только о классических брюках, но и о джинсах и спортивных штанах.

5. Хипповские штаны, из-за которых кажется, будто человек проснулся и побежал на работу, даже забыв избавиться от пижамы.

6. Растянутые колени, благодаря которым брюки и джинсы смотрятся так, словно человек носит их уже лет десять не снимая.

7. Перхоть на одежде заставит собеседников и даже других прохожих на улице держаться подальше, а брезгливые люди и вовсе предпочтут завершить общение.

8. Слишком много аксессуаров, особенно в сочетании с броским мейк-апом, придают женщине вид расхлябанный и вызывающий, так что лучше соблюдать умеренность.