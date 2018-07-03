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Что делает человека непривлекательным
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Что делает человека непривлекательным 

Рамблер 1 час назад
Даже самый продуманный образ способна испортить крошечная деталь. Вещи, на которые мы не обращаем внимания, могут сделать нас непривлекательными в глазах окружающих. К числу таких отталкивающих деталей относятся:
1. Выцветшие вещи, утерявшие первоначальный насыщенный цвет.
2. Бывшие белоснежные вещи, которые после многократных стирок приобрели грязно-жёлтый или серый оттенок.
3. Сильно закатанные рукава, складывающиеся в гармошку.
4. Оттопыренные карманы, в которые будто бы запихнули весь домашний скарб. При этом речь идёт не только о классических брюках, но и о джинсах и спортивных штанах.
5. Хипповские штаны, из-за которых кажется, будто человек проснулся и побежал на работу, даже забыв избавиться от пижамы.
6. Растянутые колени, благодаря которым брюки и джинсы смотрятся так, словно человек носит их уже лет десять не снимая.
7. Перхоть на одежде заставит собеседников и даже других прохожих на улице держаться подальше, а брезгливые люди и вовсе предпочтут завершить общение.
8. Слишком много аксессуаров, особенно в сочетании с броским мейк-апом, придают женщине вид расхлябанный и вызывающий, так что лучше соблюдать умеренность.
Женский форум
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