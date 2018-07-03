Что такое роллер для лица и нужен ли он вам

Мода циклична, поэтому даже бьюти-гаджеты, которые преподносятся как прогрессивные, являются отголоском прошлого. Нефритовые роллеры использовали императрицы и важные особы еще в Китае 17 века. Считалось, что массаж драгоценным кристаллом восполняет жизненную энергию «чи» и продлевает молодость.

К счастью, сейчас не нужно быть великосветской дамой, чтобы обзавестись роллером. Заплатив всего тридцать долларов в зарубежном интернет-магазине, вы получите незамысловатый массажер из двух нефритовых кристаллов. Тот, что побольше, подходит для массажа скул, подбородка и лба, а тот, что поменьше, — для областей вокруг глаз и рта.

Пользоваться роллером очень просто: наносите любимую сыворотку или масло и мягко массируете лицо по направлению снизу вверх и от центра к краям лица. Такой массаж стимулирует кровообращение и уменьшает отечность. Мышцы лица расслабляются, кожа разглаживается и приобретает нежный румянец. Это, пожалуй, максимум того, что может сделать роллер. Но, читая отзывы последователей этого бьюти-культа, складывается впечатление, что это буквально волшебная палочка. Давайте развеем самые популярные мифы.

Миф 1. Роллер заменит массаж у косметолога.

Реальность: глубина воздействия роллера поверхностная, поэтому он справится разве что с легкой утренней припухлостью на лице. Для борьбы с одутловатостью, потерей эластичности, морщинками, нужен более глубокий дренажный массаж. Этой техникой владеет только врач-косметолог.

Миф 2. Роллер помогает уходовым средствам глубже проникнуть в кожу.

Реальность: представьте на секунду, что роллер — это нож для масла. Вы можете ножом размазать арахисовую пасту по тосту до краев, но хлеб же не пропитается ею насквозь. По аналогии роллер равномерно распределяет крем, но это никак не помогает средству проникнуть глубже в кожу.

Миф 3. Роллер подходит всем типам кожи.

Реальность: обладательницам чувствительной или проблемной кожи с акне или розацеа нужно быть настороже: массаж роллером может усугубить повреждения и активизировать воспалительные процессы. Если очень хочется, можете слегка покатать нефритовым валиком по коже для релаксации, но не более того.

Оставим решение о покупке роллера за вами. На наш взгляд, он будет неплохим дополнением к ежедневному бьюти-ритуалу и заложит традицию домашнего массажа. Но не ждите от роллера пролонгированного эффекта и тем более магического преображения.