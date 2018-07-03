Модели с неоднозначной внешностью

На модных показах модели кажутся похожими друг на друга: у них примерно одинаковые параметры, да и черты лица часто не сильно различаются. Но иногда моделями становятся девушки с очень необычной внешностью, например, такие.

1. Канадка Винни Харлоу страдает витилиго — заболеванием, из-за которого на коже появляются депигментированные участки. Девушку часто дразнили в детстве, но сегодня Винни — востребованная модель, с которой хотят сотрудничать именитые бренды.

2. У Мелани Гайдос из США эктодермальная дисплазия, наследственное заболевание. У Мелани непропорциональная фигура, отсутствуют волосы и всего три зуба. Тем не менее, Мелани стала моделью и чувствует себя счастливой.

3. Мадлен Стюарт — первая модель с синдромом Дауна, дважды принявшая участие в Неделях моды. Австралийка мечтает, чтобы люди изменили отношение к таким, как она.

4. Африканец Шон Росс — альбинос. Крупные черты лица, свойственные жителям чёрного континента, и белоснежная кожа — это сочетание моментально сделало Шона звездой моды.

5. Тесс Холлидей — одна из самых известных моделей plus-size. У Тесс масса почитателей, но есть и те, кто критикует пышнотелую красотку. Впрочем, Холлидей это волнует мало, ведь она получает огромные гонорары за участие в фотосессиях.