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Модели с неоднозначной внешностью
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Модели с неоднозначной внешностью 

Рамблер 1 час назад
На модных показах модели кажутся похожими друг на друга: у них примерно одинаковые параметры, да и черты лица часто не сильно различаются. Но иногда моделями становятся девушки с очень необычной внешностью, например, такие.
1. Канадка Винни Харлоу страдает витилиго — заболеванием, из-за которого на коже появляются депигментированные участки. Девушку часто дразнили в детстве, но сегодня Винни — востребованная модель, с которой хотят сотрудничать именитые бренды.
2. У Мелани Гайдос из США эктодермальная дисплазия, наследственное заболевание. У Мелани непропорциональная фигура, отсутствуют волосы и всего три зуба. Тем не менее, Мелани стала моделью и чувствует себя счастливой.
3. Мадлен Стюарт — первая модель с синдромом Дауна, дважды принявшая участие в Неделях моды. Австралийка мечтает, чтобы люди изменили отношение к таким, как она.
4. Африканец Шон Росс — альбинос. Крупные черты лица, свойственные жителям чёрного континента, и белоснежная кожа — это сочетание моментально сделало Шона звездой моды.
5. Тесс Холлидей — одна из самых известных моделей plus-size. У Тесс масса почитателей, но есть и те, кто критикует пышнотелую красотку. Впрочем, Холлидей это волнует мало, ведь она получает огромные гонорары за участие в фотосессиях.
Женский форум
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