Лада Дэнс показала результаты пластики

Знаменитая певица и актриса Лада Дэнс предстала перед поклонниками в инстаграме без макияжа и фильтров. Снимок сильно удивил фанатов. На нем явно видно, что звезда прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов.

Многие из них выразили сожаление. По мнению подписчиков, новомодные скулы, объемные губы и натянутая кожа без морщин не сделали Ладу краше. Лицо стало одуловатым и производит впечатление отечного. Оно ничем не отличается от результата операций многочисленных жертв неудачной пластики.

"Капец, сделаю вид, что я этого не видела", «Расстроили этими губами», «Одно лицо со Штурм»

💃💃💃... #лададэнс #вашалада❤️ #путешествие #работа #бизнес #шоубизнес #новыйтрек #новыйхит #ялюблюсвоюработу #продюсер #житьнужновкайф

Публикация от ЛАДА ДЭНС (@lada_dance_official)

30 Июн 2018 в 12:47 PDT Снимок был сделан Ладой в Берлине. Артистка последнюю неделю путешествует по Европе со своими друзьями и охотно делится фотографиями на фоне европейских достопримечательностей.

Инстаграм Лады Денс пестрит фотографиями с интересными людьми из мира шоу-бизнеса, музыки и политики.

include_poll1906

Сама звезда никак не прокомментировала разочарование поклонников. Ранее она не публиковала подобные фото без фильтров и макияжа со столь близкого расстояния. Также не говорила она о посещении хирургов, а вот фото из кабинетов по оказанию косметологических услуг Лада выкладывает регулярно.