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Лада Дэнс показала результаты пластики
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Лада Дэнс показала результаты пластики 

Клео.Ру 50 минут назад
Фото: Клео.Ру
Знаменитая певица и актриса Лада Дэнс предстала перед поклонниками в инстаграме без макияжа и фильтров. Снимок сильно удивил фанатов. На нем явно видно, что звезда прибегала к услугам косметологов и пластических хирургов.
Многие из них выразили сожаление. По мнению подписчиков, новомодные скулы, объемные губы и натянутая кожа без морщин не сделали Ладу краше. Лицо стало одуловатым и производит впечатление отечного. Оно ничем не отличается от результата операций многочисленных жертв неудачной пластики.
"Капец, сделаю вид, что я этого не видела", «Расстроили этими губами», «Одно лицо со Штурм»
💃💃💃... #лададэнс #вашалада❤️ #путешествие #работа #бизнес #шоубизнес #новыйтрек #новыйхит #ялюблюсвоюработу #продюсер #житьнужновкайф
Публикация от ЛАДА ДЭНС (@lada_dance_official)
30 Июн 2018 в 12:47 PDT  Снимок был сделан Ладой в Берлине. Артистка последнюю неделю путешествует по Европе со своими друзьями и охотно делится фотографиями на фоне европейских достопримечательностей.
Инстаграм Лады Денс пестрит фотографиями с интересными людьми из мира шоу-бизнеса, музыки и политики.
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Сама звезда никак не прокомментировала разочарование поклонников. Ранее она не публиковала подобные фото без фильтров и макияжа со столь близкого расстояния. Также не говорила она о посещении хирургов, а вот фото из кабинетов по оказанию косметологических услуг Лада выкладывает регулярно.
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