МANTHELIOS Матирующий спрей-вуаль SPF 50 На основе Термальной воды LA ROCHE-POSAY

МANTHELIOS Матирующий спрей-вуаль SPF 50На основе Термальной воды LA ROCHE-POSAYИспользовать специальные средства с высоким SPF-фактором летом необходимо, однако обладателям жирной кожи и кожи, склонной к появлению несовершенств, подобрать солнечную защиту бывает непросто. Такой коже необходимо специальное средство — легкое, но при этом эффективное, способное одновременно защищать от вредного воздействия UVA/UVB лучей и контролировать появление жирного блеска. Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay представляет в России Матирующий спрей-вуаль ANTHELIOS SPF 50. Средство обладает очень легкой матирующей текстурой, поэтому прекрасно подойдет для ежедневной защиты от солнца. Благодаря удобному формату спрея, пользоваться продуктом легко и гигиенично. Спрей-вуаль можно наносить прямо поверх макияжа. Еще одним преимуществом продукта можно смело назвать компактную упаковку 75 мл — продукт легко помещается в сумочке. Благодаря уникальной формуле, в состав которой входит инновационный компонент AIRLICIUMTM, средство не только защищает кожу от UVA— и UVB-лучей, но и контролирует источники жирного блеска: себум и пот. Молекула AirliciumTM, словно невидимая вуаль, покрывает кожу и делает ее матовой, заметно сокращает жирный блеск в течение дня и уменьшает поры. Также в состав матирующего спрея-вуали входит Термальная вода La Roche-Posay, обогащенная природным антиоксидантом Селеном. Матирующий спрей-вуаль ANTHELIOS SPF 50 обеспечивает очень высокую защиту от ожогов и аллергических реакций на солнце. Средство дарит мгновенный комфорт для комбинированной, жирной и проблемной кожи, а также обеспечивает профилактику фотостарения, пигментации, новообразований. Средство подходит даже для чувствительной кожи. Некомедогенно. Фотостабильно. Протестировано под контролем дерматологов. Средняя розничная стоимость: 1318 руб. за 50 мл. Рекомендации по пребыванию на солнце: в условиях интенсивной солнечной активности важно помнить, что чрезмерное пребывание на солнце опасно. Также всегда следует избегать прямого солнечного воздействия и не подвергать прямому солнечному воздействию детей грудного и младшего возраста. Рекомендации по использованию: средство необходимо наносить на лицо, избегая попадания в глаза, непосредственно перед выходом на солнце и далее каждые два часа пребывания на солнце. При пребывании на открытом солнце не более двух часов — один раз в день.