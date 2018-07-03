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11 кадров азиаток, смывающих макияж, заставят вас сомневаться в любой девушке
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11 кадров азиаток, смывающих макияж, заставят вас сомневаться в любой девушке 

Журнал ОК! 2 часа назад
В период глобализации многие пользователи социальных сетей готовы пойти на всё ради лайков. Считается, что большое количество отметок «мне нравится» собирают фотографии, на которых у девушек идеальная кожа, большие глаза и пухлые губы — это привело к обострению культа внешности. Теперь девушки вынуждены корректировать свою внешность, чтобы их оценили в сети.
В разных азиатских странах, например, в Китае, девушки достигли в этом искусстве нового уровня: они используют пластический грим! В России пока обходятся наращенными ресницами и хайлайтерами для того, чтобы сделать скулы выразительнее.
На кадрах ниже азиатки демонстрируют, как смывают свои «искусственные» лица. После этого процесса большинство из них становятся совершено неузнаваемыми. Увлекательно и познавательно!
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