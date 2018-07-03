Марина Александрова выложила фото без макияжа

Марина Александрова устроила себе заслуженный отдых. Подробности и место отпуска актрисы пока остаются тайной, а вот настроение Марины стало известно всем подписчикам ее микроблога. Актриса, которой сейчас 35 лет, выложила фото без макияжа.

«Без фильтров, без макияжа, без забот, на полном релаксе! Даже до селфи докатилась. Пляжный отдых полюбила уже с детьми, где есть размеренность дня, повторение событий, но каждый день с новыми оттенками и полным растворением друг в друге», — прокомментировала Марина снимок.