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Какой должна быть идеальная помада для рыжеволосых девушек
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Какой должна быть идеальная помада для рыжеволосых девушек 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Джулианна Мур
«Малиновый, фуксия, красный с голубоватым подтоном — мое любимое трио. Мне кажется, такие помады подойдут всем без исключения рыжим девушкам», — советует актриса, отменный вкус которой уж точно не подлежит никакому сомнению.
Эмма Стоун
Рыжая (но совсем не бесстыжая) Эмма советует сделать ставку на коралловые оттенки: «Когда мне кажется, что я вот-вот свалюсь в обморок от усталости, а цвет лица оставляет желать лучшего, обязательно наношу на губы что-нибудь коралловое — причем неважно, блеск или помаду. Действует отлично даже на психологическом уровне!»
Кристина Хендрикс
Актриса не устает петь оды своему любимому средству для губ — оказывается, это Nars Velvet Matte Lip Pencil, Pop Life («Идеальный микс красного и оранжевого!»). А уж если к нему добавить еще и зеленые тени — можно смело отправляться хоть на красную ковровую дорожку, хоть на свидание.
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