Какой должна быть идеальная помада для рыжеволосых девушек

«Малиновый, фуксия, красный с голубоватым подтоном — мое любимое трио. Мне кажется, такие помады подойдут всем без исключения рыжим девушкам», — советует актриса, отменный вкус которой уж точно не подлежит никакому сомнению.

Рыжая (но совсем не бесстыжая) Эмма советует сделать ставку на коралловые оттенки: «Когда мне кажется, что я вот-вот свалюсь в обморок от усталости, а цвет лица оставляет желать лучшего, обязательно наношу на губы что-нибудь коралловое — причем неважно, блеск или помаду. Действует отлично даже на психологическом уровне!»

Актриса не устает петь оды своему любимому средству для губ — оказывается, это Nars Velvet Matte Lip Pencil, Pop Life («Идеальный микс красного и оранжевого!»). А уж если к нему добавить еще и зеленые тени — можно смело отправляться хоть на красную ковровую дорожку, хоть на свидание.