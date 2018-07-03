В черный список: процедуры, о которых стоит забыть перед отпуском

Прежде чем поехать в отпуск, каждая девушка тщательно к нему готовится: записывается на маникюр, педикюр, эпиляцию-депиляцию, на стрижку, окрашивание, коррекцию бровей, антицеллюлитный массаж… Можно продолжать бесконечно, но есть несколько процедур, которые следует исключить из своего списка обязательных дел, так как они могут дать не тот эффект, что нужно. Например, появятся пигментные пятна. Оно тебе надо?!

«Как мы все хорошо знаем, летний период связан с повышенной ультрафиолетовой нагрузкой на кожу, поэтому существует ряд процедур, от которых стоит воздержаться, чтобы лишний раз не травмировать кожу. Прежде всего в black-лист попадают те, что в той или иной степени травмируют кожу. Например, химический пилинг, механическая дермабразия, а также различные лазерные шлифовки. Данные методики повреждают верхний слой эпидермиса (кожа лишается защитного барьера), что при воздействии ультрафиолета может спровоцировать пигментацию». Темные пятна могут появиться как сразу, так и через несколько лет. В этом вопросе многое зависит от генетики. Плюс бесплатным бонусом к пигментации могут стать шелушение, сухость и появление морщин. Помимо того что стоит забыть про вышеуказанные процедуры, так еще запаситесь «санскринами». И чем SPF будет выше, тем лучше. Кстати, если средства декоративной косметики будут тоже с SPF-фактором, то хуже от этого точно не станет.

Верхний ряд: Caudalie тонирующий увлажняющий флюид Vinoperfect Radiance Tinted Moisturizer SPF 20; Vichy солнцезащитное средство Ideal Soleil Anti-aging SPF 50; Lumene Valo тонирующий крем BB Cream; Dolce & Gabbana увлажняющий тинт для лица Millennial Skin On-The-Glow; Physicians Formula пудра Super BB с SPF 30. Нижний ряд: La Roche-Posay солнцезащитное средство Anthelios Pocket; jane iredale увлажняющий тонирующий тинт Dream Tint с SPF 15; Lancaster солнцезащитное средство Sun Sensitive Face Cream SPF 50; Sergey Naumov тональное средство с естественным полуматовым эффектом Phenomenon Nude Semi Matte; Shiseido солнцезащитный стик Clear Stick UV Protector Wet Force SPF 50. Появление диспигментации также возможно после отбеливающих процедур с использованием койевой кислоты и арбутина. Мезотерапия, во время которой вводятся препараты, содержащие синтетические ретиноиды (витамин А), а также витамины группы Б, могут оказывать фотосенсибилизирующее действие (повышается чувствительность кожи к солнцу), при этом возникает риск развития ожогов. Также не рекомендуется проведение лазерной и фотоэпиляции в период повышенной солнечной активности.