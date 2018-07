Банки без обманки: 10 средств недели от Ксении Вагнер

Тональный крем с матирующим и сияющим эффектом, идеальная тушь для пляжа и лучшая пудра для жары — в новой подборке креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер

Крем для лица Black Rose Skin Infusion Cream, Sisley

У меня давно есть игра «выгони La Mer из ванной» (про любимое масло бренда рассказывала тут). С моей склонной к сухости кожей я много лет сижу на облегченной версии La Mer и ни разу не ушла от него к другому крему хотя бы на месяц. Пока не попробовала этот!

Хотя зимой, конечно, этот адюльтер бы не случился, — крем хорош именно в жару. И вот почему: при нанесении он превращается в микро-капли воды (благодаря какой-то особой производственной технологии water-drop). Ощущение, как будто обрызгалась водой из водопада! Свежесть такая, что даже чудится легкий холодок — если до этого ползала по квартире сонным бегемотом, тут же просыпаешься и жить торопишься, и чувствовать спешишь. Сияние! Не за счет сияющих частиц, а именно за счет глубокого увлажнения и вот этого «каплевого» эффекта. И запах! Не буду графоманствовать, это все равно непередаваемо. Сады на рассвете! А вообще ключевое для крема слово — увлажнение.

Вообще-то эта линия марки с черной розой — антивозрастная (наверняка вы знаете маску из этой серии), но крем совсем не про лифтинг, а именно про увлажнение и сияние.

Если Вам нужно как следует напоить лицо, но чтобы при этом на коже не осталось ни пленки, ни ощущения тяжести, — это отличный выбор. Подчеркну, что увлажнение именно глубокое, не поверхностное — я пользуюсь кремом уже месяц и ни разу не почувствовала стянутости и не нашла под лупой ни одной новой морщинки, сплошной комфорт и радость.

НО важно иметь в виду, что под крем я наношу сыворотку (Sensai) и эффект, полагаю, совокупный.

Кстати, если вы еще ничего не пробовали от Sisley, присмотритесь. Это один из немногих брендов, за которым стоят поколения одной семьи, а «семейный» бьюти-бизнес всегда особенный, такие марки как любимые выпестованные дети.

Sisley холят и лелеют уже три поколения клана д’Орнано, одной из самых знаменитых аристократических фамилий Франции, чьи предки состояли при королевских и императорских дворах, в том числе свите Наполеона Бонапарта. Еще очень люблю их солнцезащитные средства, расскажу про них обязательно чуть позже.

Цена: 13 095 руб.

Ночной уход Le Masque de Nuit Parfait 3 Ors, Carita

Тоже семейная история — и еще какая! Карита — фамилия сестер Мари и Рози, которые придумали и марку, и целый косметический дом.

Когда-то 18-летняя Мария арендовала в Тулузе маленькую лавочку, которую сестры превратили в парикмахерскую. Спустя несколько лет их «лавочка» переехала на одну из самых известных улиц Парижа — в 1946 году по адресу Фобур Сент-Оноре, 86, открылся первый салон красоты Carita. Говорят, что именно сестры Карита придумали для Брижит Бардо ее легендарный «конский хвост», превратили Катрин Денев в блондинку и подарили Мирей Матье прическу «паж». Но и над уходом за лицом и телом они работали в полную силу — рядом с Домом красоты располагалась основанная ими школа косметологии. Их дом красоты до сих пор — одна из главных бьюти-точек в Париже, но и много других салонов работают на средствах Carita.

Эта ночная маска не творит сверх-чудес — если не считать действительно глубокое питание в совокупности с отсутствием пленки и тяжести чудом (извините, это мой пунктик — не могу, когда лицо не дышит). Но КАК же Ее приятно наносить!

Она как чуть подмороженное сливочное масло, которое медленно тает без всякой жирности, и лицо, по-моему, уже от одной этой нежности молодеет.

Запах при этом такой, что чувствуешь себя маленькой феей, забравшейся в цветочные лепестки, и хочется провести на этом волшебном ложе весь день.

Ну и самое важно — с утра НЕТ отеков, НЕТ пленки, НЕТ стянутости или, наоборот, ощущения, что уход не довпитался. А ЕСТЬ ощущения глубокого, качественного питания — когда средство не осталось прохлаждаться на поверхности, а пробралось куда надо и хорошо там поработало, пока ты спала в своем цветочном облачке.

Цена: 11 914 руб.

Водостойкая тушь All in One Mascara, Artdeco

Уже не раз рассказывала вам про эту демократичную марку, которую люблю еще со студенческих времен, когда на дорогую косметику не было денег. Это водостойкая тушь с интригующим названием All-in-One — то есть, по идее, должна делать все. Важная пометка на упаковке лично для меня: тушь подходит людям с чувствительными глазами и тем, кто носит контактные линзы. После нанесения супер-объема не увидела, но сегодня он мне и не был нужен, потому что акцент сделала на красных губах. Ключевое слово для этой туши — легкость. В хорошем смысле дает эффект легкого макияжа «второго дня». Наверное, возьму ее с собой в отпуск: тушь водостойкая, огромные объемные ресницы на пляже выглядят странно, а вот такой эффект чуть подкрашенных будет вполне уместен. Соотношение цены и качества вполне адекватное.

Цена: 786 руб.

Блеск для губ Larger than Life, Norma, Nars

Аппликатор у блеска кисточковый — это значит, что скорее всего будет ложиться полупрозрачным слоем. Так и есть! Достаточно липкий, плотный по текстуре. Такие формулы не всегда комфортны. Чтобы нанести блеск аккуратно и ровно, требуется определенная сноровка и время. Если распределить в один слой, могут остаться пробелы, поэтому я нанесла в два. Блеск не самый покорный. Для плотного цвета вам понадобится несколько слоев и минимум 10 минут времени, но зато он действительно красиво блестит, и это влажное сияние будет достаточно стойким, что для блесков с таким эффектом не самое частое явление.

Цена: 1 949 руб.

Тональный крем Le Teint Ultra, Ultrawear Flawless Foundation Luminous Matte Finish SPF15, Chanel

Это новое тональное средство бренда. Тон обозначен как «долгоиграющий», long-lasting и обещает сияние.

Я не люблю использовать кисти для тональных средств — наношу либо пальцами, либо одноразовыми спонжами, но в случае с этим кремом решила вооружиться кистью. Большинство визажистов советуют наносить тональные средства от центра лица к периферии. Помимо фантастического запаха сразу ощущаешь сияние. Крем быстро впитывается, не скатывается (хоть и наносила на базу другой марки). Вообще тональное средство не стоит наносить под глаза — для этого существует консилер, но, честно скажу, я часто тороплюсь и ленюсь, поэтому аккуратно распределяю сам его и в этой области. Если у тона хорошая, добрая, дружественная коже формула, он не будет заметен под глазами — не забьется в морщинки и не подчеркнет их. И новинка Chanel с этой целью справляется! Тон заявлен как матирующий с сиянием, что само по себе звучит, как оксюморон. Тем не менее, мы видим матирующий эффект, но лицо не выглядит, как лист бархатной бумаги из моего детства. Кожа живая, цвет лица естественный. При этом все, что нужно, скрыто, и общий эффект легкого и правильного фотошопа тоже присутствует. Многие матирующие тоны на самом деле тяжелые, и «плюс» новинки в том, что он легкий и действительно не ощущается на лице. Возможный минус: как мне кажется, может немножко подчеркивать поры, но, опять же, все зависит от базы, которую вы используете. Я бы все же советовала всегда наносить базу и тональное средство одного бренда. В целом, тональный крем правда классный — ставлю жирную пятерку автоматом.

Цена: 3 960 руб.

Бальзам для тела Delightful Body Balm, Amande, L’Occitane

С этой миндальной линией у меня любовь уже лет 10. В нашу самую первую совместную поездку с мужем — тогда еще не мужем — я не взяла с собой никакого средства для тела, что для бьютиголика равносильно пытке испанским сапожком. А если учесть, что поездка была романтическая, то сапожок превращался практически в ботфорты.

Рискуя опоздать на посадку, я в последний момент ринулась в Duty Free и схватила там масло Amande наугад, просто потому, что стенд локси был ближе к входу. И случилась магия.

Этот теплый, мягкий, укутывающий запах навсегда стал для меня синонимом нежности. Декабрь, предрождественская Прага, чашка с горячим кофе, мое белое шерстяное платье — и под ним сладкое миндальное облачко. Все это помню, как сейчас и до сих пор Amande обожаю, не только зимой, но и летом, потому что запах хоть и теплый, но не жестко «сезонный». Новенький бальзам — что-то среднее между маслом и кремом, он не такой плотный, как классические баттеры для тела, но и легким его не назовешь. Отлично убирает сухость и намеки на нее и неплохо для своей консистенции впитывается, но лично для меня в нем главное — все же запах. Съешь меня, если сможешь! А про любимое масло бренда рассказывала здесь.

Цена: 2 550 руб.

Рассыпчатая пудра Star Veil, PROMAKEUP laboratory

В недавних #банкибезобманки_видеоблиц смешивала Ее с другой рассыпчатой пудрой для более плотного покрытия, а сама по себе она — фея корпоратива, свадебная королева, властительница выпускного и прочей гульбы: пудра с блестками — но крошечными, без перебора. Вариант, если хочется искриться и блистать. За счет удобного дозатора-«спрея» можно наносить не только на лицо, но и декольте, и даже волосы.

Цена: 625 руб.

Бронзирующая пудра All Seasons, Artdeco

Эта смуглянка (не молдаванка) тоже уже снималась в #банкибезобманки_видеоблиц — и оказалась так хороша, что в жару можно и нужно о ней напомнить. Без крупных частиц, послушная в растушевке, с правильным розовым в центре, чтобы заодно подрумяниться, — отличная альтернатива дорогущим бронзерам по совсем не кусачей цене.

Цена: 1 499 руб.

Шампунь Color Illuminating Shampoo, NYCE

Nyce — это аббревиатура от New York cosmetic experience, хотя бренд, вообще-то итальянский.

Вся продукция не содержит парабенов, силиконов, формальдегида, лаурилсульфата и лауретсульфата натрия, полиэтиленгликоля, а также ароматизаторов, вызывающих аллергические реакции.

Шампунь долго томился на полке «надо попробовать», но после первого же тестинга срочно переехал на полку «брать, лить, любить» — за классный запах (как в салоне), быструю смываемость (потому что без силиконов), но главное — за эффект. Правда придает блеск, при этом неплохо очищает (очищающие шампуни, часто, наоборот, цвет вымывают), не убивает объем и не ведет себя по-свински на следующий день — через сутки волосы по-прежнему чисты.

Цена: 1 780 руб.

Лосьон для тела Сream Сorpo Мanilla, Santa Maria Novella

Ванильные маньяки, зажмурьтесь, прижмите кошелечки к сердцу и не читайте этот текст.

Потому что после вы ринетесь в аптеку на Дмитровке (там флагманская база бренда) и лишитесь там рассудка.

Хорошо помню, как много лет назад, задолго до того, как эта редкая итальянская птица прилетела в Москву, я оказалась в Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella во Флоренции. Это был, наверное, единственный в моей богатой бьюти-биографии визит в бьюти-пространство, где мне хотелось купить ВСЕ.

История марки уползает аж в 13 век, считается, что она была основана монахами-доминиканцами, которые готовили мази и эссенции из лекарственных трав, растущих в саду при монастыре Санта-Мария-Новелла. А в 1533 году смешали чуть ли не первые в истории духи — для свадьбы Екатерины Медичи.

В 19 веке аптека досталась племяннику последнего монаха, управлявшего Officina Profumo Farmaceutica, и с тех пор уже четыре поколения его потомков, одно за другим, берегут это флорентийское сокровище.

Не знаю, что за ваниль взрастили для этого лосьона, но это тот вариант настоящей, природной, головокружительное сладкой, но не приторной ванили, который редко встречается в косметике (и никогда — в дешевой). Не булочки, не ликер, не что-то детско-пубертатное, а тонкая, звонкая и ни капельки не пошлая сладость.

Кроме запаха, лосьон (я все-таки считаю его «по текучести» лосьоном, а не кремом) быстро впитывается и дает увлажнение без пленки, летом особенно приятное.

Цена: 5 600 руб.