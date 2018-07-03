Русские девушки или британские? Отвечают фанаты

Английские болельщики поделились мнением о привлекательности русских и британских девушек.

«В России девушки очень милые! Российские девушки на втором месте. Лучшие в мире — в Британии», — сказал один из болельщиков.

Несколько фанатов ответили на вопрос осторожно, так как их девушки могли увидеть ролик.

«Нельзя спрашивать меня о таких вещах! Моя девушка может увидеть этот сюжет! Девушки во всех странах очень красивые, но моя возлюбленная лучше всех! », — сказал английский фанат.

Но большинство любителей футбола из Англии признали русских девушек самыми красивыми.

«Девушки в России — более красивые! Да, я точно в этом уверен», — сказал фанат из Британии.