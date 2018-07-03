4 секрета красоты Крисси Тейген

Завет номер один — не «переухаживать» за собой. «Мой опыт показывает: слишком большое количество процедур — это верный путь к сухой коже. Во всем нужно знать меру!» — советует модель.

Крисси обожает тональные средства в форме спрея — такие как, например, Dior Airflash. Тейген не умывается перед сном. Как бы парадоксально это ни звучало: «Я просто использую салфетки для снятия макияжа. А уже с утра пускаю в ход любимые очищающие пенки и гели!»

Ну и наконец, последнее: Крисси советует с толком использовать время в самолете. «Если у вас есть пара-тройка свободных часов, посвятите их себе! — советует модель. — Поэтому на борту все всегда надо мной смеются: я буквально обложена масками, кремами и сыворотками».