48-летнюю Ладу Дэнс пристыдили за чрезмерное увлечение филлерами

@lada_dance_official48-летнюю Ладу Дэнс пристыдили за чрезмерное увлечение филлерамиЛада Дэнс в последнее время редко радует поклонником своим творчеством. Певица давно перестала выпускать новые треки. В телешоу Дэнс тоже редко принимает участие, если не считать проект «Точь-в-точь» три года назад, где исполнительница с помощью грима перевоплощалась в популярных знаменитостей. Тем временем Дэнс занимается продюсированием и весьма активно ведет свой аккаунт в Instagram.

Поводом для бурного обсуждения и стало очередное селфи Лады Дэнс в ее микроблоге. Пользователи в комментариях отметили, что с трудом узнают любимую исполнительницу. И виной тому якобы любовь к филлерам: «Лада, удалите это фото! Оно вас не красит! „Губы, губы, куда же больше? Я реально не понимаю красоту этих выпяченных губ“, „Вы классная, но губы, скулы зашкаливают по количеству вколотого в них“. Лада Дэнс от комментариев воздержалась. Певица не скрывает, что пользуется услугами проверенного косметолога, не уточняя, впрочем, какие именно процедуры она делает.

А тем временем 53-летняя Сара Джессика Паркер показала девичью фигуру на пляже.

@lada_dance_official