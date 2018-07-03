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Лифтинг Альтера: особенности процедуры
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Лифтинг Альтера: особенности процедуры 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Существует несколько популярных методик лифтинга, то есть подтяжки кожи лица, которые предлагаются в косметических салонах и медицинских центрах. Все они отличаются эффективностью, сложностью, удобством для пациента, а главное — внешним проявлением и закреплением результата.
Одним из современных подходов, который позволяет добиться значительного эффекта в области лица и шеи, сегодня считается аппаратный лифтинг с применением оборудования Ulthera System.
Так называемая процедура Альтера — это направленный лифтинг с помощью ультразвуковых волн, которые воздействуют, как на поверхностные, так и глубинные слои кожи. В ходе процедуры повышается температура внутрикожного коллагена, вследствие чего ткань становится более подтянутой и плотной. Применяется эта уникальная процедура, в основном, для омоложения кожи лица и шеи. Опционально назначается для проблемных областей рук, живота, ног.
Лифтинг Ulthera System считается едва ли не самым эффективным методом аппаратного лифтинга. Отличительное преимущество процедуры Альтера заключается еще и в том, что помимо визуального омоложения в зоне воздействия также уменьшается концентрации жировой клетчатки. При своевременном прохождении процедуры появляется реальный шанс отказаться от более сложного и опасного хирургического вмешательства с целью аналогичной подтяжки.
После прохождения процедуры можно ожидать, что овал лица заметно улучшится с эстетической точки зрения, структура кожи станет более плотной, а носогубные складки и «складки грусти» менее заметны. Также процедура Альтера позволяет врачу-косметологу эффективно «поработать» с веками, подтянуть их и уменьшить возможные грыжи. Объем жировой клетчатки, в том числе в районе нижней челюсти и шеи, также может быть уменьшен. Подведя итог, можно сказать, что данный вид лифтинга подходит и тем, кто борется с первичными признаками старения, и тем, кто хочет вернуть молодость коже.
Обратите внимание, что процедура аппаратного лифтинга должна производиться только на сертифицированном оборудовании, только в профильных центрах и под контролем специалиста, учитывающего индивидуальные особенности вашего организма.
Процедура Альтера практически полностью безопасна для широкого круга пациентов. Однако у нее есть противопоказания. Поэтому перед тем, как записаться на данный вид лифтинга, обязательно проконсультируйтесь у опытного специалиста.
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