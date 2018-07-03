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Молодая жена Никиты Преснякова выгуляла новые стрижку и губы
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Молодая жена Никиты Преснякова выгуляла новые стрижку и губы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
21-летняя Алена Краснова пришла на открытие выставки Алека Монополи в МАММ вместе со своим 27-летним мужем Никитой Пресняковым и продемонстрировала новый образ.
Никита Пресняков и Алена Краснова сыграли пышную свадьбу почти год назад. С тех пор супруги практически всегда выходят вместе в свет. На этот раз молодая семья появилась на открытии выставки Алека Монополи в МАММ. Для выхода в свет Алена выбрала свободную светлую рубашку и укороченные джинсы. Но основное внимание приковывает не наряд. Алена сделала новую укороченную стрижку, а также заметно увеличила губы. Как тебе новая внешность Алены?
К слову, поклонники звездной пары в соцсетях разделились во мнениях. Одним нравится новый образ Красновой, другие же считают, что чересчур пухлые губы прибавили молодой девушке возраст. Не исключено, что объем Алена сделала временно. Сейчас девушка носит брекеты, поэтому, быть может, таким образом она хотела отвлечь внимание от своих зубов.
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Фото:пресс-служба, Instagram
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