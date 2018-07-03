Онколог назвал главные причины развития меланомы

Недавние исследования специалистов из США опровергли утверждение о негативном влиянии солнца на кожу человека. Ученые заявили, что большая часть меланом возникает как раз на тех участках кожи, которые крайне редко или вообще никогда не подвергались воздействию солнечных лучей. Врач‐онколог Андрей Пылев не согласился с американскими коллегами и рассказал «360», что именно провоцирует появление опасного новообразования.

Утверждение ученых том, что появлению меланом способствует именно недостаток солнца, показалось российскому врачу странным.

Давно доказано, что уровень меланом в странах, где солнце более активно, значительно выше.

Андрей Пылев

Причин возникновения рака кожи, по его мнению, множество: травма, воздействие прямых солнечных и ультрафиолетовых лучей. При этом солнце — один из ключевых факторов развития опасного заболевания.

Андрей Пылев отметил, что новообразование может появляться как на неизмененных (чистых) участках кожи, так и на фоне некоторых пигментных образований, например, родинок. При этом, где именно они находятся, значения не имеет, сообщил онколог.

Врач согласился с тем, что меланома может возникнуть даже на тех участках кожи, которые реже всего подвергались воздействию солнечных лучей.

Тем не менее, злокачественное новообразование чаще всего развивается на открытых частях тела.