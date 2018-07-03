Rolls-Royce Cullinan раскрывает все свои детали

Первый внедорожник британской марки Rolls-Royce еще долгое время будет находится в центре внимания и завоевывать ещё больше поклонников. Тем более, что производитель не планирует выпускать аналогичный автомобиль с немного меньшими габаритами.

Роскошный Rolls-Royce Cullinan, представленный в прикрепленном ролике, окрашен в потрясающий оттенок красного цвета, который ранее встречался на первых официальных фотографиях прессы. Изысканный внешний вид — не единственная положительная черта автомобиля, внутри внедорожник окутан высококачественной кожей бежевого оттенка, встречающейся практически на всех поверхностях. Для создания контраста производитель также использует черную кожу, расположившуюся на частях приборной панели, центральной консоли и дверях. Для тех, кто еще не слышал о истории названия последнего Rolls-Royce, напоминаем, что внедорожник назван в честь самого крупного бриллианта в мире. Алмаз, найденный в Куллинане, Южная Африка в 1905 году, весил 621,35 граммов, что в денежном эквиваленте соответствует 400 миллионов долларов. Конечно, автомобиль не украшен драгоценными камнями, но это и необязательно, поскольку он несет мастерство британской марки в комфорте, функциональности и производительности, о которой только можно было мечтать.