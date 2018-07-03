Чем блондинки отличаются от брюнеток

Принято считать, что блондинки — тусовщицы, а брюнетки — интеллектуалки. Это заблуждения, связанные с цветом волос. На самом деле, конечно, цвет волос не определяет ваш характер. Брюнетки тоже могут любить вечеринки, а блондинки могут быть умными.

Помимо принципиальной разницы между ними, блондинки и брюнетки также имеют несколько общих черт. Например, оба эти цвета волос подчеркивают потрясающие серые, синие и зеленые глаза! Но все-таки разница между блондинками и брюнетками есть,

МедикФорум выяснил, чем же отличаются эти два цвета.

Чем отличаются белые и черные волосы?

Эумеланин — пигмент, который находится в волосяных фолликулах. Уровень концентрации эумеланина в волосах решает насыщенность цвета волос. Существует два типа эумеланина: коричневый и черный эумеланин. Если у вас высокий уровень коричневого эумеланина, у вас темные волосы. Низкий уровень этого пигмента дает вам светлые волосы. Если у вас низкий черный эумеланин, у вас более светлый оттенок. Феомеланин — еще один пигмент, который придает волосам желтые и оранжевые оттенки. Он также определяет, будет ли у вас рыжий волос.

У брюнеток волосы коричневые или черные, они имеют высокий уровень эумеланина и низкие уровни феомеланина. У блондинок волосы золотистые или желтоватые. Это результат низкого коричневого эумеланина, высокого черного эумеланина и высокого феомеланина. При этом, конечно, есть много оттенков черных и светлых волос. Вы можете подумать, что единственная разница между волосами блондинки и брюнетки в их цвете. Тем не менее, ваш естественный цвет волос также определяет несколько ключевых характеристик ваших волос.

Чем кроме цвета отличаются брюнетки и блондинки?

Натуральные блондины имеют больше волос, чем натуральные брюнеты.

Более темные волосы содержат больше меланина, чем более светлые волосы. Поэтому он, естественно, обеспечивает лучший защитный барьер.

Светлые волосы легко ломаются.

Волосы брюнеток тяжелее окрашивать.

Волосы брюнеток толще, чем волосы блондинок.

Как правильно выбрать цвет волос для вашего тона кожи?

Попытка решить, какой цвет волос выбрать, когда вы хотите покрасить волосы, может быть очень сложной. Выбор неправильного цвета может мгновенно превратить вас в другого человека. Но как узнать, какой цвет подходит именно вам? У людей есть пигмент, называемый меланин. Этот пигмент отвечает за цвет ваших волос, глаз и кожи. Он также определяет изменение цвета, которое ваша кожа переживает в разных климатических условиях. Вариации меланина в вашем теле, его распределение, форма и размер приводят к различным цветам кожи.

Цвет вашей кожи — это самый важный фактор, который следует учитывать, когда вы выбираете цвет волос. Плохое сочетание цвета кожи и волос может заставить вас выглядеть неестественно. Поэтому так важно определить тон кожи.

Определение тона кожи

Проверьте, теплый вы или прохладный тип, используя следующие методы:

Чтобы проверить, ваш тон кожи имеет тенденцию быть теплым или холодным, посмотрите на свое запястье при нормальном солнечном свете. Если жилы в ваших запястьях выглядят зелеными, то у вас теплый тон. Если они выглядят голубыми, вы прохладный тип. Если вы не можете определить, являются ли они синими или зелеными, у вас может быть нейтральный оттенок кожи, дающий оливковый цвет лица.

Если у вас желтоватый оттенок кожи, то цвет волос, который имеет теплые обертоны, будет хорошо смотреться на вас. Медный светлый цвет — ваш выбор. Если у вашей кожи розоватый оттенок, вам стоит выбрать холодные оттенки.

Теплые тона светлой и коричневой пары хорошо сочетаются с теплыми цветами кожи.

Выберите оттенки в зависимости от цвета кожи. Например, если у вас светло-тонированная кожа, вам понравятся цвета, такие как медовая блондинка и розовое золото.

Для более темных тонов кожи выберите темные коричневые оттенки, такие как шоколад. Холодные тона, такие как золотая блондинка, платина, пепельная блондинка и пепельно-бежевая блондинка, идеально подходят для холодных тонов кожи. Но вы также можете использовать мягкие теплые тона, например, золотой блонд.

Нейтральной коже подойдут нейтральные оттенки, слишком светлые будут выглядеть ненатурально. Придерживайтесь блонда и коричневых оттенков. Чем теплее, тем лучше.

Для людей с более темным оттенком кожи холодные светлые оттенки не лучший вариант. Выбирайте медовые или темно-красные цвета.

Безопаснее придерживаться темных цветов с теплыми бликами, когда у вас темный тон кожи. Если вы хотите покрасить большую часть ваших волос, выберите тонировку, которая даст вам плавный переход. Если у вас уже темные волосы и вы хотите изменить, выберите оттенок, близкий к вашему естественному цвету волос.

Оттенки, которые находятся на холодном конце спектра, такие как пепельная блондинка, калифорнийская блондинка и золотисто-коричневые оттенки выглядят потрясающе на бледной коже. Теплые тона светло-коричневого цвета также хорошо смотрятся на этом типе кожи. Однако предпочтительны прохладные тона.

Лучший цвет волос для оливковой кожи это теплые темные или светлые оттенки, темно-коричневые и светло-коричневые оттенки выглядят потрясающе на оттенках оливковой кожи. Темно-русые оттенки и темно-коричневые цвета хорошо смотрятся на карамельной коже.

Теплые блики, которые хорошо сочетаются с темными волосами, являются подходящей идеей цвета волос. Теплые темно-коричневые и холодные светло-коричневые цвета хорошо выглядят на пшеничной коже.