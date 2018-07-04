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Пациентка вологодской больницы получила электрические ожоги во время операции
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Пациентка вологодской больницы получила электрические ожоги во время операции 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Главный региональный
ТАСС, 4 июля. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как пациентка одной из вологодских больниц получила ожоги от электрического тока во время операции. Об этом в среду сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.
В следственный отдел с заявлением обратился муж пострадавшей. Он сообщил, что обнаружил следы от ожогов у супруги после проведенной ей в вологодской больнице операции. По предварительным данным, причиной ожогов стало короткое замыкание электрооборудования операционного стола.
В настоящее время следователи опрашивают врачей и руководство больницы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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