Пациентка вологодской больницы получила электрические ожоги во время операции

ТАСС , 4 июля. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как пациентка одной из вологодских больниц получила ожоги от электрического тока во время операции. Об этом в среду сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

В следственный отдел с заявлением обратился муж пострадавшей. Он сообщил, что обнаружил следы от ожогов у супруги после проведенной ей в вологодской больнице операции. По предварительным данным, причиной ожогов стало короткое замыкание электрооборудования операционного стола.

В настоящее время следователи опрашивают врачей и руководство больницы.