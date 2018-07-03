Выбор редакторов: 10 лучших гелей для тела на лето

Медовый гель с гранулами из козьего молока, освежающее молочко после загара, заживляющий экспресс-крем и другие средства с легкими текстурами, которые понадобятся вам в отпуске (и не только).

Медовый гель для очищения тела с молочными гранулами Honey Milk Drop, Double Dare

«Молочные реки и… медовые берега — вот такие ассоциации вызывает у меня гель от корейского бренда Double Dare. На самом деле вся линейка для очищения кожи Honey Milk Drop была вдохновлена знаменитыми ваннами Клеопатры с молоком и медом. Во-первых, эти два ингредиента оказывают мощный антивозрастной эффект (молоко помогает коже бороться с обезвоживанием), во-вторых, такие ванны способствуют снятию стресса и релаксации (аромат-то волшебный). Вот и гель от Double Dare пахнет именно так, как надо — медом и молоком — сладко, нежно и очень естественно.

В составе 84% натуральных компонентов — супер-антиоксидант мед, козье молоко в гранулах, экстракт шелка и целый набор натуральных масел. Именно поэтому гелевая, почти маслянистая формула при контакте с водой превращается в пышную сливочную пенку. А вот парабенов, сульфатов, минеральных масел или фталатов вы в списке ингредиентов не найдете — производители позаботились об этом и использовали формулу «11 free». В результате кожа становится мягкой, гладкой и увлажненной, как будто вы сразу же после душа нанесли питательный лосьон».

Цена: 2 150 руб.

Очищающий гель Keracnyl Gel Moussant, Ducray

«Линия Keracnyl создана специально для ухода за жирной, проблемной, склонной к акне и образованию черных точек кожей. Поэтому если летом вы в отражении зеркала видите лицо «мне снова 14 лет» с высыпаниями, то бегите в аптеку за этим чудо-средством.

Keraсnyl назначают даже врачи пациентам с акне — состав у средства более щадящий и нежный. В геле нет мыла, парабенов, и он очень мягкий — после умывания вы не столкнетесь с ощущением стянутости.

Активные компоненты в составе в виде лаурил бетаина и децил глюкозида образуют кремообразную пену и очищают кожу, не вызывая раздражения. А экстракт листьев мирта нормализует водно-жировой баланс кожи, снимает воспаление, подавляет развитие бактерий. Экстракт плодов карликовой пальмы снижает активность сальных желез, сужает поры, делая кожу более плотной и гладкой. В составе также присутствуют лимонная кислота и салицилат цинка — мягко отшелушивают ороговевшие клетки, устраняя закупоривание протоков сальных желез. Для обладательниц жирного типа кожи не секрет, что сульфат цинка дезинфицирует и подсушивает воспаления — он также есть в составе.

Как вы поняли, средство просто волшебное. Если в жару ваша кожа пыхтит, бухтит и выражает свое недовольство воспалениями — смело покупайте эту «умывалку» и используйте ее дважды в день».

Цена: 1 255 руб.

Освежающее молочко для тела Verbena Fresh Body Lotion, Loccitane

«Всем тем, кто так и не нашел идеальное увлажняющее средство для тела на лето, советую обратить внимание на это молочко для тела.

Во-первых, освежающий цитрусово-травяной аромат отлично подходит для летнего времени года, сочетаясь с любым парфюмом. Во-вторых, легкая текстура средства отлично распределяется и впитывается, не оставляя жирной пленки, но при этом отлично увлажняет кожу. И в-третьих, легкий охлаждающий эффект — это именно то, что так нужно в жаркие летние дни. В общем, Loccitane в очередной раз позаботились о том, чтобы коже тела было комфортно в любое время года».

Цена: 1 990 руб.

Регенерирующий экспресс-крем Bioelia Soft Repairing Cream, EGIA

Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

«В топ-лист моих любимых кремов (ищите по ссылке) вполне могло бы вписаться средство от EGIA— легкая гелевая текстура и отличный состав подходят для комбинированного типа, а еще помогают увлажнить и успокоить кожу тела. Именно поэтому место в моей отпускной косметичке уже забронировано для этого белоснежного чуда.

Крем очень быстро впитывается, практически превращаясь в воду на коже, — но питательные свойства при этом не теряются. В составе — микс из синтетических и растительных компонентов, которые часто используются для производства противоожоговых и противовоспалительных средств: мальва, ромашка, алоэ, пантенол, масла ши и сладкого миндаля, а также ментол (он заметно освежает и улучшает микроциркуляцию). Помимо отличного увлажнения крем способен быстро расправиться с покраснениями, раздражением и даже ожогами после солнечных ванн. Советую использовать и после косметологических процедур — пилинга или эпиляции, чтобы избавиться от дискомфорта и успокоить кожу».

Цена: 5 625 руб.

Крем-гель для душа «Легкость кислорода», Dove

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Марку Dove люблю еще с подростковых времен — мне нравится классический мыльный аромат и мягкие текстуры средств. Так вышло, что крем-гели бренда — одни из немногих, идеально подходящих моей коже. От сухости и стянутости избавляют на ура!

NutriumMoisture — уникальное сочетание ухаживающих компонентов, которые обеспечивают больше естественного питания для вашей кожи. Помимо текстуры и запаха нравится то, что гель расходуется экономно. После применения кожа мягкая и гладкая без чувства дискомфорта».

Цена: 162 руб.

Освежающий лосьон для тела SPF 25 Вербена, L'Occitane

«С первого применения поняла, в какой момент буду пользоваться этим средством — оно отлично подойдет для отпуска на море. Пересушенную соленой водой, солнцем и песком кожу нужно спасать — и лосьон подойдет для этой миссии как нельзя лучше.

У средства достаточно плотная текстура (оно скорее похоже на питательный крем, чем на лосьон). Но оно легко распределяется и быстро впитывается (не доставит неприятных ощущений даже если вы сгорели). Приятный аромат с нотами цитруса останется на коже, но не будет надоедать (запах очень легкий). Самое ценное — охлаждающий эффект (спасет кожу и душу после целого дня на жаре). В составе — только натуральные ингредиенты и SPF 25 (можно нанести средство на полуденную прогулку и не бояться обгореть)».

Цена: 1 990 руб.

Бальзамическое молочко Biovenac, Methode Cholley

«У моих мамы и бабушки всегда были проблемы с венами на ногах, поэтому я всегда знала, что и мне нужно уделить внимание этому до того, как станет поздно. Для устранения усталости и укрепления сосудов я регулярно пользовалась гелем из аптеки, который, увы, не всегда помогал.

Бальзамическое молочко имеет аккуратную пластиковую упаковку объемом в 200 миллилитров, из-за удобства перевозки я решила взять эту баночку с собой на отдых. В первый день после самолета мои ноги очень болели, поэтому я щедро нанесла бальзамическое молочко на икры и область под коленом на ночь. У него очень легкая консистенция и необычный аромат, но лично меня он не беспокоит. Молочко быстро впитывается, оставляя на коже легкий холодок. По словам производителя, средство укрепляет слабые стенки сосудов, а так же насыщает кожу витамином С. За первые три-пять дней применения заметила увлажняющий и освежающий эффект, кроме этого обратила внимание, что по утрам у меня перестали болеть ноги (из-за постоянной «беготни» я часто просыпалась уже уставшей). После самолета это молочко отлично приведет ваши ножки в порядок, а на постоянной основе станет заметен эффект отдохнувших ног».

Цена: 3 550 руб.

Липидовосстанавливающий очищающий крем-гель для лица и тела Lipikar AP+ Syndet, La Roche-Posay

Тестировала ассистент редакции BeautyHack Карина Ильясова

«Раздраженная и пересушенная кожа может быть не только в холодное время года. И если для лица мы используем липидовосстанавливающие средства, то и уход за раздраженной кожей тела должен быть соответствующий. Марка La Roche-Posay славится тем, что средства подходят не только для взрослых, но и для младенцев, — поэтому крем-гель поможет в борьбе даже с кожей, склонной к атопии.

Aqua Posae Filiformis — новый эксклюзивный запатентованный активный компонент, регулирующий естественную микрофлору кожи и укрепляющий ее барьерные функции. Формула для очень бережного очищения кожи содержит ниацинамид и масло карите, способствуя уменьшению сухости кожи во время принятия душа. К тому же средство можно использовать для мытья кожи головы детей и младенцев. Его нежная молочная текстура мягко очищает, покрывая защитной пленкой, после которой кожа становится мягкой. Если же вы любитель очищения «до скрипа», то тогда вам вряд ли понравится это средство».

Цена: 1 217 руб.

Крем для тела SkinComfort, Dermosil

Тестировала специальный корреспондент Beautyhack Дарья Миронова

«Это средство финского бренда Dermosil заключено в тубу из мягкого пластика, так что им удобно пользоваться и дома, и в путешествии. Я взяла этот крем с собой на море, потому что даже моя нормальная кожа тела из-за соленой воды и солнца становится сухой.

Мне понравилось наносить средство перед сном — толстым слоем сразу после душа, а потом надеваю пижаму и ложусь спать. Утром кожа очень гладкая и ровная, а легкий аромат остается на теле в течение всего дня. В составе за увлажнение отвечают масла ши и макадамии, а витамин Е, липиды и керамиды предотвращают сухость кожи в будущем и глубоко ее питают».

Цена: 690 руб.

Освежающий гель после загара Sublime Sun «Защита и увлажнение» –3 °С, L’Oréal

Тестировала старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская

Представьте — на пляже вы немного перестарались с солнечными ваннами, и кожа буквально горит, умоляя вас о прохладном душе. Знакомо?

Освежающий гель от L’Oréal создали как раз для таких случаев — он охлаждает кожу на целых 3 градуса и при этом отлично увлажняет ее.

По консистенции гель напоминает мягкое желе (здесь можно прочитать еще про 10 средств с похожей текстурой). Он быстро тает на коже, но не бойтесь — морозных «мурашек» не будет. Зато вы сразу почувствуете свежесть, как будто вас обдувает прохладный морской ветерок.

За увлажнение в составе отвечают касторовое масло, экстракт листьев камелии и сок алоэ вера. О последнем легко догадаться по аромату — гель ненавязчиво пахнет свежими травами.

Цена: 570 руб.