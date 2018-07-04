Свадебный переполох: как создать классный бьюти-образ подружки невесты

Лето — сезон свадеб! Чтобы не затеряться на фоне сногсшибательно прекрасной виновницы торжества и завоевать сердце шафера жениха, мы собрали краткую инструкцию по созданию бьюти-образа подружки невесты. Смотри наше видео и не бойся повторить это дома!

Перебарщивать с макияжем мы настоятельно не советуем — акцент в образе может быть только один. Если решила сделать глаза выразительнее, тогда макияж губ следует выдержать в нейтральных тонах. И наоборот, яркий макияж губ отлично сочетается с едва заметным макияжем глаз, а это значит — никаких smoky делать не стоит. Прорисовать межресничное пространство и добавить светло-коричневых теней в складку века будет вполне достаточно.

Совершенный сияющий тон, свежий румянец и легкий контуринг — необходимый минимум. Обычно летом мы советуем отказаться от плотных тональных основ в пользу легких флюидов, но для знаменательного дня лучше выбрать тон поплотнее, ведь он должен продержаться, по крайней мере, десять часов подряд — именно столько, согласно статистике, в среднем длится свадьба. Или ты можешь просто использовать базу под макияж, на ней любой тон будет держаться дольше.

За помощь в организации съемки благодарим салон «ФЕН Dry Bar»!

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Фото: Instagram

Видео: Екатерина Худякова