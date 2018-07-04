Как сохранить молодость кожи, не прибегая к помощи косметолога

К сожалению, с возрастом к нам приходит не только житейская мудрость, но и возрастные изменения в виде морщин и дряблой кожи, что несет за собой плохое настроение, низкую самооценку и ощущение того, что молодость ушла безвозвратно. Да, ее не вернуть, это понятно каждому, но к большому счастью, сейчас существуют процедуры и средства, которые могут вернуть нашей коже молодость и красоту. Как сохранить молодость кожи, не прибегая к помощи косметологаЛифтинг — одна из самых популярных процедур для омоложения

кожи, которая появилась еще в 1926 году. Первооткрывательницей лифтинга называют Сюзанн

Ноэль. Она первая женщина-пластический хирург, которой доверила своё лицо французская

актриса Сара Бернар , а за ней и весь высший свет Франции. Сюзанн, начинавшая как дерматолог, практиковала хирургию с 1912 года, в последствии она целиком сосредоточила свое внимание именно на эстетической хирургии и подтяжке лица. В 1926 году Сюзанн провела первый в истории лифтинг и опубликовала книгу «Эстетическая хирургия и ее социальная роль», где попыталась изменить осуждающее отношение общества к пластическим операциям.

Отношение, естественно, изменилось и лифтинг прочно вошел в перечень услуг всех пластических хирургов и эстетических клиник. Сама процедура

представляет из себя подтяжку кожи, в результате которой сглаживаются все возрастные изменения: исчезают морщины и второй подбородок, повышается эластичность

и упругость кожи, улучшается контур лица. Лифтинг шагнул далеко за операционные

и для его проведения сейчас не нужны хирургические методы. Например, аппаратный

лифтинг создает желаемый эффект с помощью специальных приборов, ультразвуковых

или радиоволновых. Акупунктурный лифтинг воздействует на нужные точки с помощью

иглоукалывания, а векторный лифтинг предполагает ввод гиалоурановой кислоты.

Самый простой способ лифтинга, который все могут проводить

самостоятельно — это использование соответствующих средств, кремов. Такой способ значительно дешевле, чем походы к косметологам

и хирургам. К тому же, всегда можно подобрать средства, которые устроят не только по цене, но и по своей текстуре и составу. Каждый бьюти-бренд

стремится создать идеальные лифтинг-средства, которые по своей функциональности

не будут отличаться от инъекций и операций. Швейцарский бренд Swiss Line создает множество средств по уходу за кожей и разрабатывает технологии, которые способны восстановить и привести в порядок нашу

кожу. Одна из таких разработок, растительный комплекс Cellactel 2, входит в состав в линии « Cell Shock »,

средства которой оказывают мгновенный видимый лифтинг-эффект, сохраняющийся

продолжительное время. Cellactel 2 — это натуральный стабилизированный

клеточный экстракт из зародышей соевых бобов, дополненный полисахаридами и гидролизованными протеинами. Фитостеролы сои, взаимодействуя с рецепторами

кожи, ведут к увеличению синтеза коллагена и эластина, что проявляется стойким

омолаживающим эффектом.

В рамках линейки Cell Shock, вышла инновационная серия средств Luxe — Lift. Особенность серии в том, что можно самостоятельно

выбрать средство, которое потребуется для ухода за кожей, опираясь на ее состояние, в любое время года. Все средства серии содержат

одинаковые ингредиенты, следовательно, оказывают одинаковый омолаживающий эффект.