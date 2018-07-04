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Чем жертвовали женщины ради красоты
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Чем жертвовали женщины ради красоты 

Рамблер 2 часа назад
Все знают, что красота требует жертв. И сегодня не все косметические процедуры можно безоговорочно назвать безопасными, а в прошлом красавицам, которые желали следовать моде, приходилось рисковать не только здоровьем, но и жизнью.
1. Первые корсеты создавали из металла, позже в них появились деревянные вставки, а потом и вставки из гибкого китового уса. Женщины начинали носить корсеты с юного возраста и не снимали их даже во время беременности, что приводило к смещению внутренних органов.
2. После Французской революции в моду вошли лёгкие платья без нижних сорочек. Модницы не желали утепляться даже в холода, отчего простужались и умирали.
3. Для крашения тканей использовали токсичные красители, которые вполне могли вызывать отравление. Например, для придания ткани зеленоватого оттенка использовали мышьяк и медный купорос.
4. В эпоху рококо женщины начали сооружать невероятные причёски. Шедевры парикмахеров держались на голове по нескольку дней, а это провоцировало выпадение волос и кожные заболевания и привлекало паразитов и даже грызунов.
5. Жертвами моды становились и кавалеры. В 19 веке популярным стал воротник-стойка, который крепился к рубашке запонками. Воротники были такими жёсткими, что вызывали нарушение кровообращения, а в худшем случае — асфиксию.
Женский форум
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