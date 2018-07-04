Как правильно наносить крем на лицо, чтобы он работал лучше: видеоинструкции

Мы, конечно, имеем в виду техники массажа. Благодаря им компоненты крема лучше усваиваются, достигают глубоких слоев кожи, повышают ее упругость, усиливают выработку коллагена и эластина. Самомассаж лучше практиковать вечером, когда достаточно времени на размеренные бьюти-ритуалы. Ловкость рук можно использовать при нанесении крема на область лица, глаз, зоны шеи и декольте.

Массаж зоны глаз

Зона глаз очень чувствительная, кожа здесь лишена липидного слоя, поэтому беззащитна перед любыми воздействиями извне. Именно область глаз в первую очередь подвержена преждевременному старению. Вот почему важно регулярно наносить на нее специально предназначенный для этого крем.

Резких движений при нанесении крема совершать не нужно, чтобы не растянуть кожу и не добавить себе морщин. Если хотите убрать ненавистные гусиные лапки, избавиться от эффекта панды и появляющихся порой мешков под глазами, следуйте нашей схеме.

1. Возьмите небольшое количество средства — размером с горошину. Нанесите крем на нижнее веко по линии кости, не втирайте и не растирайте.

2. Чтобы крем впитался, безымянным пальцем (он создает минимальное, но нужное давление на нежную зону) постукивающими движениями проведите по линии кости от внешнего уголка глаза к внутреннему, завершая у внутреннего уголка глаза, около переносицы. Это линия движения лимфы — а ведь именно из-за лимфатического застоя образуются мешки под глазами. Эти простые движения помогут в профилактике подобных явлений.

3. Чтобы стимулировать микроциркуляцию крови, усилить впитывание крема, а также избежать появления мешков под глазами, пощипайте кожу по линии бровей. Повторите три раза.

4. Ни в коем случае не наносите крем на область век, если только на нем не стоит особых пометок по этому поводу. Кожа век очень нежная, есть риск возникновения аллергии. Но крем можно наносить под бровь. Делайте это давящими движениями безымянным и средним пальцами.

5. Три раза опишите круг от нижнего века по линии движения лимфы до зоны под бровями.

6. Завершите процедуру массажем висков.

Простая схема массажа области глаз — в этом видео:

Советуем делать массаж области вокруг глаз качественными кремами от «РИВ ГОШ». Кремы ESTEE LAUDER и BIOTHERM обеспечивают упругий и подтянутый вид, уменьшают припухлости и темные круги под глазами.

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Одной из самых лучших схем нанесения крема и самомассажа лица мы считаем корейскую технологию, об этом мы писали тут.

Еще один вариант вы сможете узнать, посмотрев это видео:

Наилучший эффект получится, если крем для лица будет корейским. Используйте омолаживающий крем SKINFOOD с черным гранатом и многофункциональный коллагеновый крем Skindom, которые вы можете приобрести в интернет-магазине Koreabutik.

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Многие забывают ухаживать за зоной шеи и декольте, хотя они тоже выдают возраст. Для ухода за этими нежными зонами важно использовать специальные средства с пометкой «для области шеи и декольте». Наносить крем нужно очень мягкими массажными движениями. Для этого идеально подойдет японская техника нанесения.

1. Для начала выдавите средство, достаточно количества размером с грецкий орех, разогрейте его в ладонях.

2. Легкими движениями нанесите крем от центра груди по направлению к плечам через ключицу. Сначала с левой, потом с правой стороны.

3. Наклоните голову на правую сторону, погладьте боковую сторону шеи снизу вверх. Повторите с другой стороны.

4. Слегка наклоните голову вниз, погладьте заднюю сторону шеи попеременно правой и левой рукой.

5. Разомните надплечья пальцами, слегка надавливая на них, а затем проведите по ним руками поглаживающими движениями.

Еще один вариант массажа — в этом видео:

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Самые эффективные техники массажа лица — замедляем старение!

Как сделать омолаживающий массаж лица в домашних условиях

Домашний массаж лица