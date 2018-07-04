В Нижегородской области пропала 16-летняя Анастасия Носкова

21 июня девушка ушла из общежития Спасского агропромышленного техникума. В тот же день ее видели в городе Лыскове, но с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

По данным следствия, Анастасия учится в указанном техникуме и проживает в общежитии этого учреждения. Раньше она уже уходила оттуда и, как говорится в сообщении следственного управления, вела скитальческий образ жизни.

Приметы девушки: рост около 165 сантиметров, телосложение среднее, на вид 17—19 лет, длинные окрашенные в рыжий цвет волосы, глаза карие, лицо овальное, на подбородке ямочка, крупная родинка над верхней левой губой, пирсинг на носу слева.

Сообщается, что девушка меняет одежду и может представляться другими именами. Следователи просят сообщить информацию о местонахождении Анастасии Носковой по телефонам: 8-920-069-62-35 или 02.

По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.