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В Нижегородской области пропала 16-летняя Анастасия Носкова
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В Нижегородской области пропала 16-летняя Анастасия Носкова 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
16-летняя Анастасия Носкова пропала, уйдя из общежития техникума в селе Спасское Нижегородской области, сообщает следственное управление СК России по региону.
21 июня девушка ушла из общежития Спасского агропромышленного техникума. В тот же день ее видели в городе Лыскове, но с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
По данным следствия, Анастасия учится в указанном техникуме и проживает в общежитии этого учреждения. Раньше она уже уходила оттуда и, как говорится в сообщении следственного управления, вела скитальческий образ жизни.
Приметы девушки: рост около 165 сантиметров, телосложение среднее, на вид 17—19 лет, длинные окрашенные в рыжий цвет волосы, глаза карие, лицо овальное, на подбородке ямочка, крупная родинка над верхней левой губой, пирсинг на носу слева.
Сообщается, что девушка меняет одежду и может представляться другими именами. Следователи просят сообщить информацию о местонахождении Анастасии Носковой по телефонам: 8-920-069-62-35 или 02.
По факту безвестного исчезновения девушки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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