Ноги в руки: 30 лучших вариантов педикюра с дизайном

Лунки, зигзаги, цветы и полоски — BeautyHack собрал самые интересные варианты арт-педикюра и рассказал, в каких салонах красоты Москвы и Минска их можно повторить. Просто покажите мастеру!

Где сделать:

Салон красоты Get Ready

Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7 Ногтевая студия и салон красоты Nail Sunny

Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 23 Студия маникюра «Культура маникюра»

Адрес: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 6 Салон красоты Fingers Crossed

Адрес: г. Москва, Сверчков переулок, д. 10 Бюро красоты от Анны ASTI

Адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35 стр. 50 Бьюти-студия MARFA Make Up Адрес: г. Москва, Плотников переулок, д. 1/2 Brow & Beauty Bar «Москвичка»

Адрес: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 38 Салон красоты «Персона»

Адрес: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 20 Салон красоты «Сакурами»

Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 19/1 Салон красоты «Сплетница»

Адрес: г. Минск, Банковский переулок, д. 1