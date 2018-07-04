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Ноги в руки: 30 лучших вариантов педикюра с дизайном
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Ноги в руки: 30 лучших вариантов педикюра с дизайном 

BeautyHack.ru 35 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Лунки, зигзаги, цветы и полоски — BeautyHack собрал самые интересные варианты арт-педикюра и рассказал, в каких салонах красоты Москвы и Минска их можно повторить. Просто покажите мастеру!
Где сделать:
Салон красоты Get Ready
Адрес: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 1/7  Ногтевая студия и салон красоты Nail Sunny
Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 23  Студия маникюра «Культура маникюра»
Адрес: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 6  Салон красоты Fingers Crossed
Адрес: г. Москва, Сверчков переулок, д. 10  Бюро красоты от Анны ASTI
Адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35 стр. 50  Бьюти-студия MARFA Make Up  Адрес: г. Москва, Плотников переулок, д. 1/2  Brow & Beauty Bar «Москвичка»
Адрес: г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 38  Салон красоты «Персона»
Адрес: г. Москва, ул. Малая Никитская, д. 20  Салон красоты «Сакурами»
Адрес: г. Москва, ул. Петровка, д. 19/1  Салон красоты «Сплетница»
Адрес: г. Минск, Банковский переулок, д. 1
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