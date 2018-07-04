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Топ‐5 простых правил по уходу за ногами летом
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Топ‐5 простых правил по уходу за ногами летом 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Вместе с теплом и солнцем наступает пора открытой летней обуви, а значит и ажиотажа в салонах красоты. Дерматолог Екатерина Мокина рассказала «360», как правильно ухаживать за ногами в жаркое время года и чем может быть опасен педикюр.
По словам дерматолога, самостоятельно ухаживать за ногами получается далеко не у всех. Чаще всего причина кроется в возрасте, лишнем весе и травмах, которые не позволяют человеку нормально передвигаться.
Главная задача мастера педикюра — помочь таким людям привести ноги в порядок. По мнению Екатерины Мокиной, процедуры, которые предлагают в салонах красоты, максимально безопасны для здоровья.
Тем не менее, качество услуги во многом зависит от подготовленности мастера. К примеру, неправильная обработка инструментов может грозить клиенту инфицированием.
Екатерина Мокина поделилась с «360» несколькими правилами по уходу за ногами:
1. После душа следует насухо вытирать кожу между пальцами ног.
2. Обязательно наносить увлажняющий крем.
3. Если кожа слишком чувствительна, использовать присыпки для заживления ран.
4. Быть осторожнее во время дождя — не стоит ходить по лужам в открытой обуви из-за риска занести инфекцию.
5. Старайться не травмировать кожу ног и ногтевые пластины. Это дополнительные факторы риска развития опасных заболеваний.
Солнечная активность с приходом лета становится сильнее, и любители позагорать открывают сезон. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии РУДН Мурад Запиров рассказал «360», как получить красивый загар, не рискуя своим здоровьем.
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